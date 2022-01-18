香港發現寵物倉鼠含新冠病毒 撲殺2千隻禁止進口

香港衛生部門近日在寵物倉鼠身上化驗出COVID-19病毒，即時禁止進口，並要求部分市民把倉鼠送交當局作人道處理。

官員今天公布，這家寵物店及其位於新界大埔一個倉庫的所有動物已被人道處理，並勒令本地所有出售倉鼠的店鋪暫時停業，同時帶走全部倉鼠作測試，之後再作人道處理。

漁護署長梁肇輝在記者會上說，去年12月22日至今年1月7日進口的兩批倉鼠，含有COVID-19病毒的風險較高。

綜合媒體報導，銅鑼灣一家龍物店一名女職員日前確診感染COVID-19病毒變異株Delta，接著曾光顧該寵物店的一名女顧客及其丈夫先後確診。

衛生局在這家寵物店抽取動物及環境樣本進行病毒化檢，結果呈初步陽性，不排除病毒由此傳染。

漁護署表示，署方曾帶走店內125個樣本進行化驗，當中包括78隻倉鼠、龍貓及兔子，11個來自倉鼠的樣本對病毒呈陽性，其他樣本呈陰性。呼籲所有在去年12月22日或之後購買倉鼠的人，把倉鼠交給署方作人道處理，但切勿把倉鼠棄置街上。

據公布資料，本地有34家寵物店出售倉鼠，署方估計要人道處理的倉鼠及細小動物約有2000隻。

另外，香港今天新增18宗COVID-19確診個案，其中11宗為本土個案。

本月初起，香港出現第五波COVID-19疫情，且大多與變異病毒株Omicron有關，但最近同時出現上述Delta確診案，兩種變異病毒同時在港出現，令當局憂慮疫情更難控制。