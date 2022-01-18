北京出現第3例本土確診者 與前2例不同區

北京COVID-19本土疫情今天下午出現第3例確診病例，目前官方通報尚未指出其是否感染Omicron病毒變異株。這名病例居住在北京朝陽區，距離前兩例所在的海淀區20多公里。

「北京朝陽」微信公眾號下午發布通報，指朝陽區疾病預防控制中心18日早上接獲第三方檢測機構報告一例COVID-19核酸檢測初篩陽性，下午1時許，經市疾控中心複核結果為陽性。當局正在加快疫調，並對風險區域管控。

北京15日發現一名本土確診病例，後證實其感染的是當前國際流行的Omicron變異株。17日，再新增一名確診病例，是15日確診者的密切接觸者，兩人都居住在海淀區博雅西園。

在疫情持續的情況下，北京冬奧組委17日晚間宣布，決定改變原定的售票政策，不公開銷售門票，而是組織特定觀眾現場觀賽。冬季奧運會2月4日將在北京登場。