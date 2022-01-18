中國衛健委：現有疫苗可防Omicron重症

中國國家衛健委今天發布有關Omicron病毒變異株的最新問答，表示現有疫苗預防Omicron感染能力下降，但預防重症和死亡仍有效果；官方未提及疫苗加強針是否開放混打。

中國國家衛健委官網今天發布，衛健委組織中國疾控中心專家就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒變異株Omicron提出相關說明。

專家表示，Omicron變異株去年11月26日經世界衛生組織命名，目前已是全球優勢流行株，2021年11月27日輸入香港，12月9日首次輸入中國大陸。

在疫苗保護力方面，專家表示，研究結果顯示，Omicron變異株對現有疫苗並未完全出現免疫逃逸；現有疫苗對其仍有一定的保護效果，但對其預防感染的能力有所下降；未發現Omicron變異株引起重症率和死亡率的上升，現有疫苗對其預防重症和死亡仍有效果。

在核酸檢測方面，經過分析Omicron變異株的基因組，不影響中國主流核酸檢測試劑的敏感性和特異性。但中國疾控中心已針對Omicron變異株建立了特異性核酸檢測方法，並持續針對可能的輸入病例及關聯的本土病例開展病毒基因組監測。

專家指出，中國「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，對Omicron變異株仍然有效。專家建議個人在公共場所至少保持1公尺距離、佩戴口罩、開窗通風、保持手清潔、接種疫苗等，並稱目前所有變異株都可能導致重症或死亡。

香港大學及中文大學醫學院去年底發布的聯合研究指出，3劑都是接種中國國產科興疫苗的人士，沒有足夠抗體水準抵抗Omicron，第3劑接種復必泰（輝瑞/BNT）疫苗的保護率較科興高。

中國國家傳染病醫學中心和復旦大學附屬華山醫院感染科的研究也顯示，打兩劑中國國產滅活疫苗後，第3劑混打重組蛋白疫苗對Omicron的中和抗體滴度，明顯高於追加第3劑滅活疫苗。

不過，中國迄今未開放疫苗加強針可混打。