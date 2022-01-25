東加火山爆發後遺症 海島分為二

東加火山爆發，導致海島一分為二、目前該島上通訊受阻，且火山灰與其他噴發物質仍持續影響當地民眾的飲水與健康。此外，當地民眾擔憂，惡劣的環境恐帶來霍亂、腹瀉等健康問題，而各國的救援船也可能會讓新冠肺炎入侵。

火山灰與通訊中斷

南太平洋島國東加的「洪加湯加-洪加哈阿派島」的火山於 14、15 日兩度噴發，並引發後續的多次海嘯。美國國家航空航天局更指出，本次火山爆發的威力導致該島嶼被炸成兩個「大塊」。據東加政府的更新公告統計，東加高達 84% 的人口受到了火山灰和海嘯的影響。

BBC 進一步指出，雖該國官員表示，已確認地下水與雨水「安全、可飲用」，但當地民眾對水源遭火山灰污染感到擔憂，認為恐導致霍亂、腹瀉等疾病風險，且細火山灰和其他火山噴發物可能會導致呼吸困難，影響心血管系統，並刺激肺部、眼睛和皮膚。

疫情恐隨救援入侵

此外，火山噴發的震波中斷了該島唯一的網路電纜，導致該島與外界失去聯繫，直到上週才恢復少部分的國際電話通訊，各國外援也迅速前往東加提供協助。衛報指出，紐西蘭捐贈的散裝供水和救援物資已於上週抵達東加，世界銀行、亞洲開發銀行、日本和中國也承諾提供支持，東加政府也對各國援助表示感謝。

然而，衛報也指出，東加至今仍未出現新冠肺炎確診案例，但一艘原定要運送救援物資到當地的澳洲運輸船，在抵達東加前爆發船上疫情，已有 23 名船員確診，目前正滯留於海上。

澳洲國防部長達頓指出，東加「迫切需要援助，但不想冒新冠病毒的風險」，澳洲會盡快解決疫情問題，且「我們不會讓東加人處於危險之中」。目前東加的醫療中心遭到海嘯破壞，暫時以野戰醫院替代，但該國應對疫情的能力仍相當薄弱。

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