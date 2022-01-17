他靠簡單公式精準預測日本海嘯時間 網友直呼：簡直天才！
南太平洋東加王國（Tonga）附近的海底火山，在14、15日連續噴發，還造成嚴重的海嘯災情，其他太平洋地區的國家，也對這波海嘯高度警戒。有一位日本網友，就自己算出了海嘯可能抵達日本的時間，結果竟然和實際狀況非常吻合。
日本twitter網友「CaScBaRa」日前分享，表示他利用重力加速度「9.8 (m/s^2)」、太平洋的平均水深「4000 (m)」、東加王國與日本的距離「8000 (km)」等等數值，大致算出了火山爆發後，日本會在1月16日凌晨0點16分發生海嘯。
トンガでの火山噴火による津波がどれくらいの速度で到達したか試しに計算してみたけど、近似式の計算精度に脅かされましたわ… pic.twitter.com/nVSny19j5Y— 霞原@マドラス (@CaScBaRa) January 15, 2022
在CaScBaRa分享文章過後6分鐘，日本氣象廳便發佈了海嘯警報，最後海嘯實際在15日晚上23點55分抵達鹿兒島，16日凌晨1點23分抵達和歌山，與CaScBaRa算出來的非常接近。如此「神算」的結果，引起許多人的迴響。
許多網友就紛紛表示「算得出來的你太猛了吧」、「感謝分享公式」、「世界上果然是有天才的」、「啊，完全理解了（完全沒搞懂）」、「發生在8000公里外日本也會有海嘯，而且時速居然高達720公里」、「能把知識這樣活用真的很不錯」、「算式意外的算單純」、「看不懂但好厲害」。
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