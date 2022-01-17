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他靠簡單公式精準預測日本海嘯時間 網友直呼：簡直天才！

聯合新聞網 / 綜合報導
東加王國周邊火山爆發引發海嘯，也波及到位於8000公里外的日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）
東加王國周邊火山爆發引發海嘯，也波及到位於8000公里外的日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

南太平洋東加王國（Tonga）附近的海底火山，在14、15日連續噴發，還造成嚴重的海嘯災情，其他太平洋地區的國家，也對這波海嘯高度警戒。有一位日本網友，就自己算出了海嘯可能抵達日本的時間，結果竟然和實際狀況非常吻合。

日本twitter網友「CaScBaRa」日前分享，表示他利用重力加速度「9.8 (m/s^2)」、太平洋的平均水深「4000 (m)」、東加王國與日本的距離「8000 (km)」等等數值，大致算出了火山爆發後，日本會在1月16日凌晨0點16分發生海嘯。

在CaScBaRa分享文章過後6分鐘，日本氣象廳便發佈了海嘯警報，最後海嘯實際在15日晚上23點55分抵達鹿兒島，16日凌晨1點23分抵達和歌山，與CaScBaRa算出來的非常接近。如此「神算」的結果，引起許多人的迴響。

許多網友就紛紛表示「算得出來的你太猛了吧」、「感謝分享公式」、「世界上果然是有天才的」、「啊，完全理解了（完全沒搞懂）」、「發生在8000公里外日本也會有海嘯，而且時速居然高達720公里」、「能把知識這樣活用真的很不錯」、「算式意外的算單純」、「看不懂但好厲害」。

東加火山 海嘯 火山爆發

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