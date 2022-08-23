林姿妙同意免繳土增稅換使用競總利益？藍營批張冠李戴

宜蘭地檢署以貪汙治罪條例起訴林姿妙，認為她同意維持1558地號免課徵112萬元的土地增值稅，以換得劉石純續行無償出借羅東98地號給林姿妙，做為競選總部。對此，委任律師游儒倡表示，林姿妙107年7月租用競選總部，土增稅問題發生在10月，她會「未卜先知」？藍營則批檢方「張冠李戴」。

林姿妙107年參加縣長選舉時，向地主劉石純租用羅東鎮東榮二段98地號，搭蓋競選總部臨時建築，之後參選立委的呂國華與選總統的韓國瑜在此設聯合競選總部。地檢署起訴書中指出，陳正勲、劉石純為維持免課徵1558地號的土增稅找上林姿妙，她承諾此事，以換得劉石純續行無償出借98地號給林姿妙使用。

地檢署還說，林姿妙指示修改「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法」把使用期限1年延長為3年，如此一來，使用98地號土地做為競選總部時，可獲取免拆除且免重新搭建之不當利益240萬元。

藍營批評地檢署說法「張冠李戴」，太會連想，林姿妙107年選後就未使用這塊地，而且前任縣長就已經在推動修法，修法也非林姿妙一人可以完成。

對此，委任律師游儒倡整理出時序回應，林姿7竹107年7月租用土地，8月7日申請臨時辦公室建築許可，10月1日縣府核發許可至11月24日(前任縣長任內核發)，12月4日陳姓地主申請延後拆除，12月12日縣府回文展期至108年3月8日。

也就是前任縣長時代就核准延長，林姿妙還沒當縣長，而且107年7月租借競選總部時，根本還沒有土地增值稅(107年10月)的問題，除非林姿妙能夠「未卜先知」？課徵土地增值稅的，與競選總部(東榮二段98地號)要怎麼連結？

檢方認為，林姿妙為求地主劉石純提供東榮二段98地號土地，無償供作韓國瑜、呂國華之聯合競選辦公室使用，指示吳朝琴量身訂作「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法」。