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林姿妙上火線開記者會 哽咽訴遭強權欺壓 「會堅定走下去」
沉寂了一個晚上，宜蘭縣長林姿妙今早10點半舉行記者會，上台便以帶著些許哽咽的聲音，先向宜蘭鄉親道歉，也謝謝他們的關心。此外她也闡述自己身為單親媽媽，扶養四個孩子長大成人，她始終堅持簡單做人、清白做人，希望這次的調查對所有人都一樣，而非針對特定人。
接著她說，這次鋪天蓋地的調查、言論，不但影響縣政推動，更傷害縣政團隊，她在宜蘭的三年來都謹記縣民的託付，戰戰兢兢，不敢有絲毫懈怠的踏遍宜蘭大大小小土地。
她也在文稿中指控，在這次調查過程中，卻有人等著收割，輕鬆面對年底選戰。
最後她淚訴，連累4個小孩，自責沒有保護好他們，將來會面對漫長的司法程序，同時穩定推動縣政，堅定走下去，對抗強權的欺壓。
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