快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林姿妙上火線開記者會 哽咽訴遭強權欺壓 「會堅定走下去」

聯合報 / 記者林佳彣李易昌／宜蘭即時報導

沉寂了一個晚上，宜蘭縣長林姿妙今早10點半舉行記者會，上台便以帶著些許哽咽的聲音，先向宜蘭鄉親道歉，也謝謝他們的關心。此外她也闡述自己身為單親媽媽，扶養四個孩子長大成人，她始終堅持簡單做人、清白做人，希望這次的調查對所有人都一樣，而非針對特定人。

接著她說，這次鋪天蓋地的調查、言論，不但影響縣政推動，更傷害縣政團隊，她在宜蘭的三年來都謹記縣民的託付，戰戰兢兢，不敢有絲毫懈怠的踏遍宜蘭大大小小土地。

她也在文稿中指控，在這次調查過程中，卻有人等著收割，輕鬆面對年底選戰。

最後她淚訴，連累4個小孩，自責沒有保護好他們，將來會面對漫長的司法程序，同時穩定推動縣政，堅定走下去，對抗強權的欺壓。

林姿妙昨以80萬元交保，走出宜蘭地院時，僅說謝謝大家。報系資料照，記者杜建重／攝影
林姿妙昨以80萬元交保，走出宜蘭地院時，僅說謝謝大家。報系資料照，記者杜建重／攝影

林姿妙

延伸閱讀

捲弊案風波80萬元交保 林姿妙今10:30開記者會

林姿妙涉犯圖利罪、財產來源不明罪 法官、律師這麼看

林姿妙金流涉財產來源不明罪？ 友人：她老是借東還西

綠委爆：林姿妙有神秘保險箱 檢察官卻未扣

相關新聞

捲弊案風波80萬元交保 林姿妙今10:30開記者會

宜蘭縣長林姿妙捲入土地弊案風波，遭檢方依貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪嫌，向宜蘭地方法院聲押禁見，法院裁定無羈押必要...

林姿妙80萬交保 上任縣長不久親信就被監聽

宜蘭縣長林姿妙被控讓羅東某地主免徵百餘萬元土地增值稅涉嫌圖利，且帳戶內有資金疑涉財產來源不明罪嫌；宜蘭檢廉單位前天第二次...

羅東保護區滄桑19年 因旁邊一塊地引關注

宜蘭縣「大羅東生活圈」發展迅速，羅東鎮周邊鄰近冬山、五結鄉近百公頃保護區禁建五十年，讓發展受限，更衍生公共設施不足、屋舍...

林姿妙上火線開記者會 哽咽訴遭強權欺壓 「會堅定走下去」

沉寂了一個晚上，宜蘭縣長林姿妙今早10點半舉行記者會，上台便以帶著些許哽咽的聲音，先向宜蘭鄉親道歉，也謝謝他們的關心。此...

影/子女受牽累 林姿妙難過：對不起 媽媽沒保護好你們

宜蘭縣長林姿妙兩度遭檢廉搜索調查，女兒及兒子也被帶走約詢。她今天在記者會中兩度哭著對子女道歉，「媽媽沒有保護好你們，讓你...

林姿妙80萬交保檢方要抗告？ 高院：未收到抗告書狀

宜蘭縣長林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣府農業處長康立和涉弊案遭檢方聲請羈押，宜蘭地方法院昨午裁定林姿妙80萬元交保，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。