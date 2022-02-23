宜地院羈押庭結果出爐 林姿妙80萬元交保

宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，檢廉昨天二度搜索，包含縣長官邸等6處。林姿妙及其女兒林羿伶、縣府農業處長康立和涉犯貪汙治罪條例等罪，均罪嫌重大，檢方認為事實足有勾串、滅證之虞，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。法院羈押庭今早9點30分召開、中午結束，林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回。宜蘭地院下午一點召開記者會說明。

宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗表示，宜檢尚未收到宜蘭地方法院裁定書，將視裁定內容提出抗告。

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉貪污治罪條例罪嫌，裁定請回。記者杜建重/攝影

檢廉繼上個月13日大動作搜索宜蘭縣政府等30多個處所，傳喚縣長林姿妙無保請回後，昨天再度搜索縣長官邸等6處，傳喚、拘提包含林姿妙及其子女等20多名被告、證人，全部偵訊在今天清晨5點多結束。

檢方訊後，認為林姿妙、林羿伶，以及縣府農業處長康立和等人涉犯貪汙治罪條例圖利罪，林姿妙還涉財產來源不明罪，均罪嫌重大，有事實足認其有勾串、滅證之虞，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。