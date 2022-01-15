新北取締酒駕 騎自行車拒酒測挨罰2400元

新北市警方指出，民眾騎乘慢車，如自行車、電動自行車、電動輔助自行車等同樣不得酒駕，除了會遭到新台幣600元以上、1200元以下罰鍰外，若拒絕酒測更會挨罰2400元。

新北市警方今天發布新聞稿指出，統計今年1月1日至13日取締慢車酒駕25件，違者依道路交通管理處罰條例，可處以600元以上、1200元以下罰鍰。其中並有1人因拒絕酒測，遭加重處罰2400元。

警方指出，除駕駛汽機車不得酒駕外，騎乘慢車，如自行車、電動自行車、電動輔助自行車等同樣不得酒駕；另有攔查駕駛堆高機酒駕案件，酒後駕駛動力機械上路涉及刑法公共危險罪。警方呼籲民眾勿以身試法，喝酒後就不要再駕駛騎乘交通工具。

新北警於今年1月7日執行全國同步擴大取締酒後駕車專案，計取締36件酒後駕車，其中包含違反刑法公共危險罪26件。

新北警指出，防制酒駕不分季節不分日夜，將持續維持執法強度，對帶有僥倖心態酒後駕車之違規人絕不寬容，並呼籲民眾遵照「酒前不開車」原則，欲前往飲宴聚餐地點可選擇計程車或大眾運輸，避免酒後駕車返家可能，多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務，防制酒後駕車。

新北警方並規劃於尾牙期間在1月21、22日等2天實施全市同步防制酒駕專案。並持續強化酒駕防制工作至春節、春酒期間，期待能有效降低酒駕危害，保護民眾安全。