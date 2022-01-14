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鎖定酒駕等違規欠費案 行政執行署徵起2.8億元

中央社 / 台北14日電

法務部行政執行署今天表示，自去年11月15日迄今，各分署強力執行酒駕等交通違規欠費案，總徵起金額達2億8643萬餘元，展現政府打擊酒駕的決心。

行政執行署發布新聞稿表示，為貫徹交通正義、維護民眾行的安全，持續針對違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件及滯納ETC國道通行費案件展開專案執行，迄今總徵起金額為2億8643萬餘元，其中針對酒駕案件，徵起金額合計2647萬餘元。

新聞稿指出，專案行動共查封義務人土地936筆、建物222間、汽車91輛、機車24台，動員4477人次及實施現場執行2426次，後續將擴大執行並從嚴從速辦理，以遏止酒駕行為，保障人民生命、身體與財產安全。

士林分署也發布新聞稿表示，成功執行的案例經媒體大篇幅報導，已產生警惕及教育功能；桃園市一名陳姓義務人積欠危險駕駛、超速等罰鍰共13萬餘元，就是因為看到相關報導，擔心日後會被執行薪水而影響工作，連忙借款將所有罰鍰一次繳清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

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