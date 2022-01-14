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台東取締酒駕14天共抓52件！員警驚：罰不怕嗎？

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

酒駕零容忍，台東縣警察局今年元旦起實施酒駕大取締，14天共取締52件，甚至有員警一天抓到2次，最高酒測值達1.01毫克。基層員警驚訝說：「真的罰不怕嗎？」

「幾乎天天都有人酒駕！」一名警員說，原以為酒駕大執法，酒駕情形會少一點，但連續取締14天，都抓到有人酒駕上路，實在有點搞不懂，酒駕者心態在想甚麼。

也有警員表示，早上才抓到騎士酒駕，晚上又抓到酒後開車，明明就已經宣導不要酒駕，要擴大臨檢取締了，就是有人不信邪，偏偏要酒後騎車開車。

縣警察局為展現嚇阻酒駕決心，今年元旦起展開酒駕大執法，轄區4個分局採定點及機動攔查臨檢，統計至今共取締52件酒駕，酒測值最高達1.01毫克。

縣警察局表示，52件換算下來，14天等於平均一天就能抓到3件，全都依公共危險罪嫌移送法辦；取締酒駕將會是常態性工作，天天都是大執法，民眾切勿心存僥倖。

另再次提醒民眾出門應酬飲宴應利用指定駕駛、搭乘計程車及代客開車等措施，養成「酒後不駕車，開車不喝酒」的習慣，以免面臨到刑責及高額罰鍰，甚至付出性命。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台東縣警察局今年元旦起實施酒駕大取締，14天共取締52件，甚至有員警一天抓到2次，最高酒測值達1.01毫克。圖／台東縣警察局提供
台東縣警察局今年元旦起實施酒駕大取締，14天共取締52件，甚至有員警一天抓到2次，最高酒測值達1.01毫克。圖／台東縣警察局提供

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