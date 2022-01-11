當年的龐建國政治路被看好 與主播妻愛情長跑曬幸福

2000年3月18日成千上萬的宋楚瑜支持者在夜色中淚灑，人群擠爆通往凱道總統府仁愛路上的宋張競選總部，有一中生代議員忽然上台對著台下的群眾喊:「我們沒有輸，會輸是因為李登輝搞棄連保扁。」台下支持者情緒沸騰，眾人齊喊「李登輝下台、下台、下台」，長達一分鐘。

他就是當年的台北市議員龐建國，年47歲。龐建國那晚的膽試與臨場表現，宋楚輸與張昭雄印象深刻，宋楚瑜延攬龐建國為親民黨創黨黨員。隔年，親民黨周年黨慶在花蓮慶生，龐建國與愛情長跑多年的新聞主播邱秀珍完成終身大事，生日、婚事雙喜臨門。

龐建國與三立主播邱秀珍經過11年的愛情長跑後舉行婚禮。報系資料照片

龐建國「學而優則仕」，取得博士學位後，與新國民黨連線趙少康、郁慕明交好，新黨成立後，1994年接受新黨徵召當選台北市議員，政治前途看好。

2001年年底立委選舉，龐建國改披橘袍競選台北市選區立委，與同黨的李慶安、林郁芳、秦慧珠、李永萍、許淵國高票當選，進軍立法院，成為親民黨首屆國會議員。

立委期間，問政表現屢獲肯定。當年國安局秘密帳弊案爆發，引發國家安全與新聞自由孰輕孰重的爭議，國民黨立委蔣孝嚴、李永萍和龐建國共同推動國家機密保護法、政府資訊公開法、情報監督法及檔案法等「資訊陽光四法」立法。

另外，龐建國也曾開記者會，指控曾任國防部長的前行政院長唐飛卸任後未遵守公務員旋轉門條款，擔任異康公司董事長，讓異康順利承攬國防部六筆、總金額超過一億的生意，引起社會的注意。

2004年總統大選，龐建國擔任連戰、宋楚瑜全國競選總部發言人、以及政策白皮書科技組召集人，但年底尋求立委連任失利，之後到文化大學任教，並在2006年回國民黨，在國民黨智庫擔任科技經濟組顧問。