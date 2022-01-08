快訊

挺林靜儀！陳柏惟「哭了」：明天我們會光榮回來

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

中央社 / 阿拉木圖8日綜合外電報導
中亞國家哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。 路透社
中亞國家哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。 路透社

中亞國家哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。這也凸顯加密貨幣挖礦大國哈薩克在比特幣生態圈分量舉足輕重。

哈薩克因天然氣價格飆漲引發民怨，先是上週末在西部出現示威，抗議潮很快蔓延全國。最大城阿拉木圖（Almaty）的共和國廣場（Republic Square）成為抗議者主要聚集地，6日遭維安部隊清場。政府7日表示，已有44人在動亂中喪命。

英國「衛報」（The Guardian）報導，哈薩克全國網路連線5日遭到切斷，儘管當局的用意似乎是要阻斷示威者之間的聯繫，但產生的後果卻擴散到其他領域。

在比特幣的世界，哈薩克是一大強國。根據劍橋大學替代金融中心（Cambridge Centre for AlternativeFinance）調查，2021年哈薩克成為全球第2大比特幣挖礦國，僅次於美國。

美國「財星雜誌」（Fortune）的數據顯示，截至去年8月，全球比特幣挖礦活動18%在哈薩克。原本的挖礦龍頭國家中國在官方出手打壓後，已讓出寶座。

比特幣等加密貨幣，是由運算能力高的電腦「挖礦」產生。這類電腦通常位在全球不同地區的資料中心，彼此競賽用高耗能的運算程序解決複雜的數學難題。

當有越多「礦工」連上網路，便需要更大量的運算能力才能挖到新的比特幣，即所謂的「算力」（hashrate，又稱雜湊率、哈希率）。而當礦工無法連上網路，算力便會下降，理論上會讓其餘礦工更容易挖到新幣。

在哈薩克網路斷線幾小時後，比特幣挖礦運算能力便驟降。根據挖礦公司BTC.com提供的資料，加密貨幣主要挖礦池的算力在本月4至6日下降14%。挖礦池指的是位在不同地點的礦工群組成的挖礦團隊。

但當挖礦算力下降，卻不一定會造成加密貨幣價格上漲。比特幣在6日跌破4萬3000美元，測試數個月來最低價位，反映出哈薩克在幣圈的份量。

哈薩克 比特幣 加密貨幣

延伸閱讀

美國務卿疑哈薩克維和別有居心 俄反譏要他先照照鏡子

維穩帶路利益？ 習近平挺哈薩克鎮壓 讚揚「有力措施」

哈薩克局勢降溫 紐時稱政爭致示威走調

俄羅斯維和部隊進駐哈薩克平亂 美國疑：動機不單純

相關新聞

不只是民怨！紐時：哈薩克暴動與總統權鬥有關

紐約時報報導，愈來愈多證據顯示，哈薩克最大城阿拉木圖的動亂，不只是民怨爆發，更是68歲現任總統托卡葉夫與81歲前總統納札...

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

中亞國家哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。這也凸顯加密貨幣...

哈薩克動亂 前總理涉叛國罪嫌被捕

哈薩克陷入動亂，目前已實施緊急狀態，美國7日同意，駐阿拉木圖（Almaty）總領事館的非應急公務人員及其家屬可自願離境。...

哈薩克陷流血動亂 為何是中國大陸最不樂見的麻煩？

中亞國家哈薩克剛迎接新年，就因液化石油氣價格突然飆漲而引爆長期民怨，抗議浪潮很快就朝全境擴散，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）近日把抗議者全打為「恐怖分子」，請來俄羅斯維和部隊並下令軍警「殺無赦」。

美國務卿疑哈薩克維和別有居心 俄反譏要他先照照鏡子

哈薩克因液化石油氣（LPG）價格飆漲引爆民怨，抗議示威隨後演變成暴力衝突，總統請俄羅斯主導的「集體安全條約組織」（CST...

維穩帶路利益？ 習近平挺哈薩克鎮壓 讚揚「有力措施」

哈薩克鎮壓上街抗議民眾，中國國家主席習近平一改鮮少即時公開關注國際動亂的態度，昨天向哈薩克總統托卡葉夫致口信表示支持「在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。