觀點／全球最大消費性電子展CES 2023人潮減 能否重返過往榮光？

在2020年疫情即將於全球地區爆發之前，筆者曾參與當年的CES 2020，隨後在全球疫情加劇之下，使得CES 2021被迫轉型成為全線上形式展會，直到2022年才再次恢復以實體結合線上形式舉辦，而今年的CES 2023更因全球各地區解封而擴大恢復實體展會形式。

不過，相比過往歷年CES展出情況，今年度的CES 2023雖然吸引不少全球業者、買家、媒體等人參與，從主辦單位CTA (美國消費者技術協會)公布數據，今年總計有超過3200家業者參展，其中包含從今年度首度參展的1000家業者，而總參與人數約接近11萬5000名，其中超過4萬名參與者來自超過140個國家地區，並且吸引超過4800家、來自全球69個國家地區的媒體參與報導。

若是相比去年僅以3天形式展出，並且仍受全球疫情影響情況下展出結果，CES 2022總計吸引超過2300家廠商參展，其中包含800家以上的新創業者，並且吸引超過4萬人參與實體展會活動，並且包含1800家全球媒體參與報導，今年度舉辦的CES 2023確實順利吸引更多業者回到展場，同時也吸引更多全球媒體關注。

若進一步與疫情爆發前的CES 2020統計數據比較，當時總計吸引超過4400家全球業者參展，並且累積吸引超過17萬人參與，顯然今年展出吸引人潮規模依然受限，不僅展前活動參加人數明顯減少，實際參與展前活動的業者數量也明顯不多，就連開展之後的展區人潮更是明顯減少，而展區一級攤位也不再是過往重點品牌搶佔位置。

進一步探討其背後因素，不少看法認為與多數中國品牌業者因為疫情政策等因素有關，但實際上許多中國品牌業者在海外地區都有設點，因此實際有影響情況其實不算大。但如果從Intel、Qualcomm等一線品牌業者先後退出參展，顯然是造成參展人數衰減的主要因素之一。

▲開展首日，但原本為一級戰場展區卻顯得冷清，進場參觀人潮更不算多

以Qualcomm立場來看，由於前年底才剛舉辦年度技術大會Snapdragon Tech Summit，因此顯然沒有必要額外斥資租賃攤位參展，反而可以將重心放在年度技術大會未能提及的車載應用方案，配合CES展出比重越來越高的車輛技術產品增加曝光量，即便像是此次在CES 2023期間公布的Snapdragon Satellite衛星呼救方案，其實也沒有必要選在展區內進行溝通。

相同情況，包含Intel、NVIDIA、AMD等晶片業者目前也都傾向退出展區，反而更偏向在展區附近的飯店租賃展示空間，讓買家、合作夥伴或媒體能更方便參觀，同時在展示地點也相對更有選擇彈性，不必僅能受限於CES展區範圍。

另一方面，日漸增加的展區攤位租金價格，其實也成為許多一線品牌業者退出原因，其中包含考量成本支出與實際獲取效益是否達成平衡，不少品牌業者也開始思考每天進展區展出是否能有足夠曝光效果，而部分業者僅參加CES展前發表活動，或是透過其他展會業者舉辦活動如Pepecom進行展出，甚至像越來越多業者傾向在鄰近飯店租賃展示空間。

實際上，還有更大因素在於越來越多一線品牌業者傾向透過自行舉辦活動公布重點產品，參加諸如CES在內大型展會活動主要還是以增加品牌能見度，或是配合合作夥伴展出，以及有其他展出目的，例如LG Display希望透過CES展會活動宣傳推廣其顯示面板技術產品，而三星則是希望推廣旗下產品，同時也包含協助其扶植新創團隊，透過CES展會活動增加其能見度。

▲持續轉型將成為CES日後重要課題

雖然主辦單位CTA過去幾年持續設法讓CES展會活動轉型，不僅銜接市場新趨勢，例如Web 3.0、元宇宙、智慧車輛、永續發展等議題，而在疫情期間也規劃透過線上數位化形式，讓全球各地業者、買家都能無縫透過網路連線參與，但是在疫情逐漸趨緩之後，則是重新主張面對面的實體展會活動才是多數人期望形式。

只是在多數業者對於參展心態及策展規劃都已經有明顯改變之下，其實也不再與CES等大型展會活動緊密綁定，多半只剩下難以自行舉辦大型展會活動，或是僅能透過大型展會活動爭取曝光的業者，依然會與像是CES此類大型展會活動有高度依賴關係。

但隨著一線品牌陸續退出展區，越來越多業者僅選擇在展區鄰近位置租賃展示空間，顯然也讓CTA陷入困境，雖然仍可持續吸引不少業者進駐參展，可是在吸引人潮的一線品牌陸續退出之下，顯然也會造成極大影響。而接下來如何在實體展會與數位展出內容並存，藉此創造全新展出型態，顯然也將成為CTA接下來重要課題。

在近期回應媒體提問未來CES展會可能發展形式，CTA總裁暨執行長Gary Shapiro表示未來將會進一步結合虛實方式，在絕大多數內容能以實體展會形式展示情況下，將結合數位形式呈現難以透過實體方式展示內容，同時也會藉由新技術詮釋不一樣的展會視覺效果。

以目前趨勢來看，CES依然會是全球重要展會，同時也能凝聚一定程度參展人數規模，因此依然有其重要指標性，只是持續轉型依然是其重要課題，否則未來恐怕不僅展出規模難以回到過往，甚至可能會被其他展出形式取代。

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

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