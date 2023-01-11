Roland展示50週年概念電子琴GPX-F1 特殊造型、加入空拍機設計

以製作電子樂器設備聞名的Roland，在此次CES 2023展示其迎接50週年的概念電子琴GPX-F1，並且與製造木製家具聞名的Karimoku家具合作打造此款多面三角電子琴。

Roland從1973年於日本推出第一台電子琴EP-10與EP-20，此後便持續推出各款式電子琴產品，而此次在CES 2023年展示的概念電子琴GPX-F1，實際上在CES 2020就曾提出，並且在今年迎接品牌創立50週年，以完整的概念設計、更純淨的聲音表現，藉此詮釋Roland品牌對於電子琴的聲音品質要求。

而概念電子琴GPX-F1機身是以北海道白橡木為材質，藉由一體成形形式打造，並且藉由其特殊造型象徵品牌過去與未來的融合，並且呈現沉穩的鋼琴音調，並且透過360度揚聲器設計，讓聲音可以向四面八方傳遞，藉此打破電子琴因數位化而犧牲細膩音質的刻板印象。

較為特殊的是，概念電子琴GPX-F1更搭配多組結合無人機的揚聲器，可在演奏過程任意改變其固定位置，並且配合低延遲聲音傳輸技術，讓鋼琴演奏時能依照需求調整聲音呈現位置。

至於在琴蓋上掀內側，則是搭載觸控螢幕設計，除了可以顯示數位化琴譜，同時也能顯示線上鋼琴課程，或是透過線上會議進行演奏互動，或是進行線上教學等應用功能。

目前概念電子琴GPX-F1並未計畫對外銷售，但不少概念設計或許會應用在Roland未來產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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