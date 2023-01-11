快訊

林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：黨聯合公司攻我？歡迎來戰

健身教練勒斃女友判無期嫌太重 律師：沒用刀、沒損壞屍體

早晨財經速解讀／平均地權條例三讀通過 金融股曝險大增 台灣房價能鬆動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Belkin從今年開始出貨的特定產品將以再生塑膠製作 包裝會換成無塑設計

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次CES 2023期間，不少業者將展出重點放在永續議題，除了像是三星等業者特別說明旗下產品從製作到出貨盒裝都導入減碳、可回收等設計，配件廠商如Belkin也強調旗下從今年度開始出貨的特定幾款產品也將跟進採用再生塑膠材質製作，而產品盒裝也會大量減少使用塑膠材質。

依照Belkin說明，包含採磁吸固定使用的無線車用充電器，以及其高瓦數輸出的氮化鎵充電器，將採用73%-75%比例的回收塑膠材質製作，而外盒包裝則會減少使用塑膠，甚至全面採用回收紙材製作盒裝。

在這樣的調整下，Belkin預期將能降低約7000公噸的碳排放量，並且預期將此類產品衍生製造的二氧化碳等同排放量降低67%左右。

為了讓消費者可以更容易分辨哪些產品採用回收塑膠材質製作，Belkin表示會在外盒包裝都會清楚標示產品是否以回收塑膠材質製作，同時也會標示100%無塑膠材質包裝，讓消費者更容易知曉個人購買商品是否符合環保。

至於換成回收塑膠材質製作的配件產品，Belkin強調不會有顯著品質上的差異，不會藉由環保永續名義降低產品製作成本。

除了Belkin，包含蘋果、Google、三星、Razer等品牌業者都已經開始在其產品導入永續設計，不僅以回收塑膠製作產品外殼等零件，更藉由取消提供耳機、充電器等作法減少電子垃圾生成比例，另外更在外盒包裝投入不少心思，除了大幅減少塑膠使用比例，更導入回收紙材、再生材質墨水等設計，甚至更進一步減少紙材剪裁、黏合比例，盡可能透過單一紙張，配合凹折技術構成盒裝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

延伸閱讀

台翰上月營收年增15.2% 去年全年成長28%

奇！南投元寶土地公廟擲立筊 「元寶雲」現天際

玩具業者拚永續 捨棄塑膠製品

微塑膠入侵農田 專家：不小心就吃下肚

相關新聞

觀點／全球最大消費性電子展CES 2023人潮減 能否重返過往榮光？

在2020年疫情即將於全球地區爆發之前，筆者曾參與當年的CES 2020，隨後在全球疫情加劇之下，使得CES 2021被迫轉型成為全線上形式展會，直到2022年才再次恢復以實體結合線上形式舉辦，而今年的CES 2023更因全球各地區解封而擴大恢復實體展會形式。

Roland展示50週年概念電子琴GPX-F1 特殊造型、加入空拍機設計

以製作電子樂器設備聞名的Roland，在此次CES 2023展示其迎接50週年的概念電子琴GPX-F1，並且與製造木製家具聞名的Karimoku家具合作打造此款多面三角電子琴。

Belkin從今年開始出貨的特定產品將以再生塑膠製作 包裝會換成無塑設計

在此次CES 2023期間，不少業者將展出重點放在永續議題，除了像是三星等業者特別說明旗下產品從製作到出貨盒裝都導入減碳、可回收等設計，配件廠商如Belkin也強調旗下從今年度開始出貨的特定幾款產品也將跟進採用再生塑膠材質製作，而產品盒裝也會大量減少使用塑膠材質。

聯想以ThinkPad筆電為發想 讓手機、筆電能有更高整合連動效益的ThinkPhone簡單玩

聯想在此次CES 2023正式揭曉的ThinkPhone，筆者此次實際在聯想攤位上進行簡單試玩體驗。

L’Oréal推懶人畫眉器、口紅輔助設備 助行動不便者也有美的力量

過去持續在CES展會活動上展示各類藉由科技方式實現各類美妝效果的L’Oréal (萊雅)，在此次CES 2023展前分別展示名為HAPTA及Brow Magic的美妝輔助產品。

幫你客製化！HyperX用3D列印技術 印鍵盤滑鼠耳機等遊戲周邊攻占玩家心

HyperX在此次CES 2023宣布推出名為HX3D的3D列印服務計畫，將藉由母公司HP旗下3D列印技術，依照玩家不同喜好創造更多可用於鍵盤、滑鼠、耳機等遊戲周邊的客製化配件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。