Belkin從今年開始出貨的特定產品將以再生塑膠製作 包裝會換成無塑設計
在此次CES 2023期間，不少業者將展出重點放在永續議題，除了像是三星等業者特別說明旗下產品從製作到出貨盒裝都導入減碳、可回收等設計，配件廠商如Belkin也強調旗下從今年度開始出貨的特定幾款產品也將跟進採用再生塑膠材質製作，而產品盒裝也會大量減少使用塑膠材質。
依照Belkin說明，包含採磁吸固定使用的無線車用充電器，以及其高瓦數輸出的氮化鎵充電器，將採用73%-75%比例的回收塑膠材質製作，而外盒包裝則會減少使用塑膠，甚至全面採用回收紙材製作盒裝。
在這樣的調整下，Belkin預期將能降低約7000公噸的碳排放量，並且預期將此類產品衍生製造的二氧化碳等同排放量降低67%左右。
為了讓消費者可以更容易分辨哪些產品採用回收塑膠材質製作，Belkin表示會在外盒包裝都會清楚標示產品是否以回收塑膠材質製作，同時也會標示100%無塑膠材質包裝，讓消費者更容易知曉個人購買商品是否符合環保。
至於換成回收塑膠材質製作的配件產品，Belkin強調不會有顯著品質上的差異，不會藉由環保永續名義降低產品製作成本。
除了Belkin，包含蘋果、Google、三星、Razer等品牌業者都已經開始在其產品導入永續設計，不僅以回收塑膠製作產品外殼等零件，更藉由取消提供耳機、充電器等作法減少電子垃圾生成比例，另外更在外盒包裝投入不少心思，除了大幅減少塑膠使用比例，更導入回收紙材、再生材質墨水等設計，甚至更進一步減少紙材剪裁、黏合比例，盡可能透過單一紙張，配合凹折技術構成盒裝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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