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新創團隊矽谷成果展 投資人看好技術含金量

中央社／ 舊金山9日專電

2023美國消費性電子展（CES）落幕，國科會攜手跨部會團隊參展，吸引3萬多人次造訪，36家團隊9日在矽谷展示成果，矽谷投資機構表示「技術含金量高」是台灣團隊的一大強項。

台灣新創團隊5日至8日赴美國拉斯維加斯參加CES展，9日抵達加州矽谷與當地新創生態圈交流。率團的國科會副主委陳宗權分享CES成果，表示今年全球有29個國家的產業到台灣新創場館洽談商務，參展團隊有85%獲得國際廠商持續洽商的機會。

9日晚間，新創團隊在舊金山市中心舉辦成果展示，向灣區的投資人和科技社群行銷產品和服務。

團隊代表在舞台上限時1分鐘內用英文說明「艱澀」的科技，跨足醫療、資安、半導體及人工智慧等領域，有廠商手持晶片完成這項挑戰。

開發高爾夫智能訓練的連俊宏向中央社表示，疫情趨緩後，大眾更渴望到戶外打球、接觸大自然，美國是高爾夫最大的市場，他在CES和矽谷遇到很多潛在合作夥伴，也有機會邀請當地教練到台灣進行高爾夫教學。

設計行動輔具機器人的團隊代表卜悅茹認為台灣新創的優勢是勇於跳脫傳統思維並保有彈性，好比輔具現在不僅能用在膝蓋，也能運用在手肘和手臂的復健，美國也朝向人力優化方向發展，台灣產品能一機多用具備競爭力。

矽谷投資機構SVAdvantage的總經理梅席柯（GloriaMaceiko）則告訴中央社，她觀察到台灣團隊多半是工程師或研究人員，在專業領域的知識和技術都具備相當高的水準，需要的是進一步將技術商業化的能力。

今年的CES是疫情後規模最盛大的一次，也為2023的國際新創盛會揭開序幕，台灣將在10月舉辦「科技創新卓越獎」，協助國際間優秀團隊到台灣落地、深化商業鏈結。

CES 矽谷 美國 半導體

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