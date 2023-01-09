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姻緣原是一場空！為圓癌父願還俗娶妻變惡夢 二審讓他解脫

L’Oréal推懶人畫眉器、口紅輔助設備 助行動不便者也有美的力量

聯合新聞網／ 楊又肇

過去持續在CES展會活動上展示各類藉由科技方式實現各類美妝效果的L’Oréal (萊雅)，在此次CES 2023展前分別展示名為HAPTA及Brow Magic的美妝輔助產品。

HAPTA是針對肢體活動能力有限，或是手部失能的使用需求打造，其中採用Alphabet旗下子公司Verily曾打造的智慧輔助湯匙背後技術，亦即可透過輔助電動機構設計，讓手部活動能力有限的使用者也能好好地塗抹口紅。

而口紅可以透過磁吸方式固定在輔助設備上，L’Oréal更表示對應HAPTA使用的口紅包裝將採更容易拆開設計，以利手部活動能力有限的使用者方便取用。

同時，輔助設備單次充電，即可對應約1小時以上使用時間，以單次塗抹口紅平均花費時間計算，約可對應10次左右的使用需求，而輔助設備充滿電時間則需要3小時左右。

此次打造此款輔助設備，L’Oréal表示希望能讓更多人可以更容易、平等地以美妝裝飾自己，並且希望透過科技方式消除肢體上的不便影響。

至於在CES 2023同步展示的Brow Magic，同樣也是一款手持美妝設備，並且與提供暫時性紋身列印技術公司Prinker合作，可藉由L’Oréal旗下Modiface AR臉部識別技術進行掃描，接著從推薦眉形中挑選適合結果，即可透過Brow Magic內建2400組微型噴嘴，以每英吋面積「印刷」1200點的形式，在幾秒鐘內快速完成眉形勾勒。

在操作過程中，使用者可以針對所選眉形進一步客製化，例如調整眉形彎度、厚度，或是增加額外點綴效果。之後如果要卸除印刷眉形，或是不小心選到不合適的眉形，亦可透過專用卸妝乳液卸除。

目前Brow Magic尚未公布具體售價，但預計會在今年稍晚時候進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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