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幫你客製化！HyperX用3D列印技術 印鍵盤滑鼠耳機等遊戲周邊攻占玩家心

聯合新聞網／ 楊又肇

HyperX在此次CES 2023宣布推出名為HX3D的3D列印服務計畫，將藉由母公司HP旗下3D列印技術，依照玩家不同喜好創造更多可用於鍵盤、滑鼠、耳機等遊戲周邊的客製化配件。

由於絕大部分的遊戲族群都偏好凸顯個人喜好與特色，因此HyperX預期可藉由HX3D計畫吸引更多玩家青睞，並且藉此強化玩家對其產品的支持度。

其實華碩過去也曾在ROG主機板產品提過類似服務，只是後來礙於製作成本與產製效率等考量，最終此項服務並未能順利推動。

而HyperX則是選擇先與遊戲開發者、電競戰隊、內容創作者、KOL，以及獨立創作團隊等合作，藉此分析哪些元素更容易獲得多數玩家喜好，並且用於多數遊戲周邊。

在此次CES 2023期間，HyperX則是展出特定限量的HyperX Cozy Cat鍵帽測試水溫，同時本身也以3D列印製作多款可用於耳機、鍵盤及滑鼠等遊戲周邊的客製化配件，藉此觀察市場反應，或許未來將能讓HyperX更多產品都能進行客製化，並且詮釋玩家個人風格。

目前HyperX Cozy Cat鍵帽將先在今年1月於美國地區官網銷售，建議售價則是19.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

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