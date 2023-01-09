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穿上它前請先有勇氣！Shiftall升級元宇宙體驗穿戴裝置 外觀真的很害羞

聯合新聞網／ 楊又肇

Panasonic旗下子公司Shiftall去年針對元宇宙體驗打造多款穿戴裝置後，在此次CES 2023則是進一步推出升級版本，讓使用者能更融入元宇宙場景，甚至也能結合虛擬形象進行各類互動。

Shiftall先前已經分別推出虛擬實境眼鏡MeganeX、可隨虛擬實境內容改變溫度的穿戴背心Pebble Feel，以及可確保個人說話聲音不被他人聽見的穿戴式麥克風Mutalk。

而此次更新的虛擬實境眼鏡MeganeX，則是換上Panasonic用於旗下餅乾鏡頭的鏡片規格，標榜能對應更清晰的虛擬視覺感受，而價格將會從先前的900美元增加至1699美元，預計會在今年3月或4月進入市場。

至於新版HaritoraX追蹤配件，則是進一步讓全身動作追蹤精度提高，藉此讓虛擬形象可以隨著使用者身體移動呈現不同動作，建議售價則是提高至350美元。

此外，此次同步展示的Flip VR，則是一款可穿戴在手上的控制器，當使用者有需要時才需要握住操作，一般情況下則可讓使用者空出雙手，但目前還無法確認具體推出時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

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