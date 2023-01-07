LG更新gram系列筆電 增加更輕薄的gram Ultraslim與採玻璃材質外觀設計的gram Style

LG在此次CES 2023公布新款gram筆電，其中也升級採用Intel第13代Core系列處理器，並且在首度區分gram Ultraslim，以及採玻璃材質打造外觀的gram Style兩種款式，同時也更新過往就曾推出的2 in 1機種，另外也更新包含gram 17、gram 16、gram 15與gram 14機種。

其中，gram Ultraslim踩15.6吋螢幕設計，配置1080P解析度的OLED顯示面板，厚度僅10.99mm，重量控制在998公克，並且採用Intel第13代Core P系列處理器，配置Intel Iris Xe顯示設計，記憶體則從8GB容量起跳，最高可搭載32GB LPDDR5規格，儲存容量則區分256GB、512GB與1TB規格，電池容量則是60Wh。

而gram Style機種區分14吋與16吋規格，同樣搭載Intel第13代Core P系列處理器，配置Intel Iris Xe顯示設計等規格，本身也是採用OLED顯示面板，並且在16吋機種對應120Hz畫面更新率，14吋機種則對應90H畫面更新率，外觀則採用玻璃材質設計。

至於2 in 1機種，以及包含gram 17、gram 16、gram 15與gram 14機種則是針對處理器規格部分升級，但在支援獨立顯示卡規格部分，則是維持採用NVIDIA GeForce RTX 3050顯示卡設計，並未跟進採用新版40系列顯示卡，而2 in 1機種則是依然支援Wacom AES 2.0技術的手寫筆功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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