快訊

宋先生駁「給小甜甜養」 首揭財務分配「不多但夠用」網傻眼

影／台中惡火1家5死今招魂 長孫擲7筊才允筊 家屬悲泣

LG更新gram系列筆電 增加更輕薄的gram Ultraslim與採玻璃材質外觀設計的gram Style

聯合新聞網／ 楊又肇

LG在此次CES 2023公布新款gram筆電，其中也升級採用Intel第13代Core系列處理器，並且在首度區分gram Ultraslim，以及採玻璃材質打造外觀的gram Style兩種款式，同時也更新過往就曾推出的2 in 1機種，另外也更新包含gram 17、gram 16、gram 15與gram 14機種。

其中，gram Ultraslim踩15.6吋螢幕設計，配置1080P解析度的OLED顯示面板，厚度僅10.99mm，重量控制在998公克，並且採用Intel第13代Core P系列處理器，配置Intel Iris Xe顯示設計，記憶體則從8GB容量起跳，最高可搭載32GB LPDDR5規格，儲存容量則區分256GB、512GB與1TB規格，電池容量則是60Wh。

而gram Style機種區分14吋與16吋規格，同樣搭載Intel第13代Core P系列處理器，配置Intel Iris Xe顯示設計等規格，本身也是採用OLED顯示面板，並且在16吋機種對應120Hz畫面更新率，14吋機種則對應90H畫面更新率，外觀則採用玻璃材質設計。

至於2 in 1機種，以及包含gram 17、gram 16、gram 15與gram 14機種則是針對處理器規格部分升級，但在支援獨立顯示卡規格部分，則是維持採用NVIDIA GeForce RTX 3050顯示卡設計，並未跟進採用新版40系列顯示卡，而2 in 1機種則是依然支援Wacom AES 2.0技術的手寫筆功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES LG Intel

延伸閱讀

平躺才安全！IGN：索尼設計缺陷 導致PS5主機「保持豎立」更容易短路故障

微星首度跨入EV市場 消費電子展亮相電動車AC充電樁

AMD新品發表 微軟、HP、聯想等大咖站台

LG 97吋電視機種SIGNATURE OLED M3擺脫有線困擾 無線技術可傳4K影片內容

相關新聞

聯發科Wi-Fi 7晶片應用產品即將進入市場 成為5G行動網路重要輔助

聯發科在此次CES 2023展示項目，主要還是以旗下Wi-Fi 7應用生態系產品為主，其中包含藉由以提高無線網路傳輸頻寬為基礎的安全監控、電視觀看體驗，以及讓智慧型手機能有更高傳輸頻寬應用模式。

MIH開放電動車聯盟將於美國設立創新基地 加速推動電動車市場發展

MIH開放電動車聯盟在此次CES 2023開展時，展示目前在北美市場建立生態系成果，更宣布將在美國打造創新基地，藉此推動更多電動車市場發展。

TP-Link以網路設備提供者身分 協助建構更簡單、容易上手的智慧家庭環境

在CES 2023期間，過去讓人印象比較多聚焦在網通設備產品的TP-Link，除了宣布推出多款Wi-Fi 7應用產品，更進一步擴大旗下智慧家庭品牌Tapo旗下產品，分別推出新款智慧門鎖、戶外監控攝影機，以及全新增加的掃地機器人機種。

Razer Edge新增僅以Wi-Fi連網版本，將於1/26透過Razer官網、專賣店銷售

去年原本僅先由美國電信業者Verizon搭配其資費方案銷售的Razer Edge 5G掌機，在此次CES 2023宣布將於1月26日額外推出僅以Wi-Fi連網版本，並且將透過Razer官網與專賣店獨家銷售，建議售價則是399.99美元。

Qualcomm也提出衛星緊急呼救解決方案 以Snapdragon Satellite為稱

Qualcomm在此次CES 2023公布名為Snapdragon Satellite的衛星通訊解決方案，並且與衛星通訊業者Iridium及Garmin合作，藉此提供2種緊急通訊方式。

HTC VIVE XR Elite揭曉 成為目前應用範圍最廣的虛擬視覺頭戴裝置

在Meta去年底前宣布推出定位高階的虛擬實境頭戴裝置Quest Pro之後，HTC在CES 2023也宣布推出全新混合實境頭戴裝置VIVE XR Elite，將可對應虛擬實境及混合實境體驗，同時也配置全彩透視鏡頭，標榜成為目前應用範圍最廣的虛擬視覺頭戴裝置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。