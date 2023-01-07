華碩公布Raikiri Pro控制手把 定端也搭載可顯示狀態、客製化圖像的「ROG Vision」螢幕

相比之前配合ROG Phone推出的Kunai系列控制手把，華碩此次在CES 2023期間宣布推出的Raikiri Pro控制手把，整體上比較偏向Xbox控制手把設計風格，上控制手把上方則是比照ROG Phone加入可以客製化顯示內容的1.3吋OLED螢幕。

跟ROG Phone在機身背面搭載的ROG Vision螢幕一樣，Raikiri Pro控制手把所搭載1.3吋OLED螢幕，可以顯示當前使用設定檔，或是在充電時候顯示進度，另外也能加入象徵個人風格的客製化圖像。

而控制手把本身採三模連接設計，分別能以有線、藍牙，以及搭配無線收發器方式連接使用，但僅有在搭配PC使用情況下才能對應完整無線連接功能，而目前遊戲主機則僅相容Xbox，無法用於PlayStation或Nintendo Switch。

至於控制手把內建ESS DAC音訊放大晶片，因此使用者可以直接將耳機連接至控制手把上的3.5mm耳機孔，無須再將耳機連接至PC裝置。

按鍵部分基本上貼近Xbox控制手把配置，但在底部額外增加4組按鍵提供額外設定，使用者另外也能透過專屬app調整控制手把扳機按鍵觸發幅度，或是力回饋振動程度。

華碩暫時尚未公布Raikiri Pro控制手把具體售價，但預計會在今年第一季內進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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