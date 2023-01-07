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Yeelight推出旗下首款支援Matter連接規範的智慧燈具 既有產品將於第一季陸續支援

聯合新聞網／ 楊又肇

青島億聯客 (Yeelink)旗下Yeelight品牌，在此次CES 2023宣布推出旗下第一款支援Matter通用連接規範的智慧燈具Yeelight Cube Smart Lamp，同時也確定旗下產品都會陸續支援Matter連接規範，並且能與亞馬遜Alexa、Google Home、三星SmartThings，甚至包含蘋果HomeKit等既有物聯網連接規格相容。

此次推出的智慧燈具Yeelight Cube Smart Lamp，除了符合Matter離接規範，更可對應多彩色調顯示，並且能以點狀、矩陣與面板三種形式呈現，藉此呈現不同客製化文字或圖像內容。

Yeelight接下來將會透過預計今年第二季釋出的OTA更新，讓更多已經推出的智慧燈具也能獲得Matter連接規範相容，並且讓Yeelight品牌智慧燈具能藉由Matter通用連接規範與更多物聯網平台連動，並且可透過更多裝置操作使用。

另外，藉由支援Matter連接規範，Yeelight更多燈具也能在不同物聯網平台之間連接使用，不像過往僅能限制用於單一物聯網平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

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