聯想打造雙螢幕筆電Yoga Book 9i、透過無線擴充埠簡化混合辦公難度

在此次CES 2023公布更新產品中，聯想針對ThinkBook 13x Gen 2筆電設計一款以無線連接使用的擴充埠配件，藉此讓數位化工作變得更為簡單，只要將筆電放上擴充埠，即可自動連接外接螢幕，同時幫筆電補充電力。此外，聯想也以Intel過去曾提出的雙螢幕概念筆電，打造全新Yoga Book 9i雙螢幕裝置，並且透過雙OLED觸控螢幕提高使用體驗。

相比過往以筆電作為主要辦公設備時，通常需要在回到辦公室花費時間連接外接螢幕、鍵盤及滑鼠，而要離開辦公室前則必須再次逐一將接線移除，聯想此次針對ThinkBook 13x Gen 2筆電設計的擴充埠配件，本身採無線連接形式設計，僅需將筆電後方放上擴充埠感應位置，即可讓筆電自動連上外接螢幕等配件，同時也能以無線充電方式補充電力。

聯想此次更同步更新ThinkBook 13x Gen 2、ThinkBook Plus Twist等商用筆電機種。

另外，聯想此次以雙螢幕筆電形式打造的Yoga Book 9i，更符合Intel Evo筆電設計，其中採用Intel第13代Core i7-U15處理器，並且搭載16GB記憶體、512GB儲存容量，以及80WHr電池容量，約可對應7.3小時使用時間，上下螢幕則是採用13.3吋、2.8K解析度、400nits亮度設計的OLED顯示面板，並且以16:10顯示比例呈現。

在一般使用時，可以將其中一組螢幕用於檢視內容，另一組則進行瀏覽操作，或是可將筆電當作雜誌般檢視電子書籍，當需要輸入文字時，除了可以透過螢幕虛擬鍵盤操作，亦可透過藍牙連接的實體鍵盤進行操作。

而在此次更新機種，還包含新款AIO裝置Yoga AIO 9i，以及小尺寸桌機ThinkCentre neo 50q Gen 4

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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