聯想公布採電子紙設計的Smart Paper數位筆記、筆電模組化配件與14.5吋平板裝置

除了公布ThiinkPhone，聯想此次也在CES 2023公布多款週邊產品，其中包含新款採E Ink電子紙設計的Smart Paper數位筆記，以及可以透過磁吸固定在筆電上使用的模組化配件Magic Bay，另外還包含一款採14.5吋螢幕設計的Tab Extreme平板裝置，以及多款螢幕配件。

Smart Paper數位筆記

其中Smart Paper數位筆記採用10.3吋E Ink電子紙螢幕設計，並且能配合聯想Smart Paper手寫筆進行筆記，同時聯想也推出一款專屬此數位筆記使用的保護套配件，可一併收納手寫筆。

而此數位筆記本身採Android 11開源版本，並且搭配電子筆記app、行事曆、計算機、電子郵件等app功能，並且能將手寫筆記內容轉為數位內容存放，方便使用者用於數位學習，或是作為內容紀錄使用。

模組化配件Magic Bay

至於可配合特定筆電使用的模組化配件Magic Bay，則是以磁吸方式固定在筆電掀起上蓋，並且透過金屬接點供電運作，相關設計想法應該是源自過往針對手機曾經打造的模組化設計。

Magic Bay模組區分為搭載視訊鏡頭功能的Magic Bay Webcam，以及提供充足補光的Magic Bay Light，另外還推出可讓筆電連接上網的Magic Bay LTE模組化配件，藉此滿足不同使用需求。

Tab Extreme平板裝置

採14.5吋螢幕設計的Tab Extreme平板裝置，則是採用聯發科天璣9000處理器，螢幕解析度更達3K規格，並且採用OLED面板設計，平板本身可透過背後小尺寸立架站立，或是透過磁吸固定的鍵盤保護套變成類似筆電使用模式，本身也支援手寫筆操作。

其他規格則包含採用12GB記憶體與256GB儲存容量，另外可透過記憶卡額外擴充最多1TB容量，電池容量則達12300mAh，本身則支援Wi-Fi 6E與藍牙5.3，另外也能透過SIM卡上網，前後更各自搭載1300萬畫素鏡頭。

2款27吋螢幕

此次更新螢幕配件中，聯想分別以Legion品牌推出2款27吋螢幕，分別為Y27f-30與Y27qf-30。

前者對應0.5毫秒反應時間與280Hz畫面更新率，符合AMD FreeSync抗畫面撕裂技術，後者支援0.5毫秒反應時間與250Hz畫面更新率，並且支援DisplayHDR 400與125% sRGB與95% DCI-P3廣色域表現，一樣符合AMD FreeSync抗畫面撕裂技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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