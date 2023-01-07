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聯想揭曉以ThinkPad機種為發想的ThinkPhone 強調更符合行動辦公需求

聯合新聞網／ 楊又肇

先前傳聞聯想在此次CES 2023正式揭曉由Motorola品牌推出，並且以ThinkPad機種為發想的智慧型手機ThinkPhone。

ThinkPhone整體視覺其實與Motorola先前推出的X40手機十分相似，但主要將ThinkPad筆電系列元素放進手機產品，其中包含將類似ThinkPad X1 Carbon Gen 11的仿碳纖維紋路背蓋設計，以及如同鍵盤小紅點般，刻意將側面電源按鍵以紅色呈現的視覺效果。

另一方面，聯想更將ThinkPad機種令人信賴的商用操作體驗帶到ThinkPhone，其中包含以名為ThinkShield的加密平台確保資料安全，同時也能藉由硬體等級防護的Moto Threat Defense技術確保裝置使用安全，同時也能讓公司IT人員掌握公司資產及資訊安全。

而在與PC連動部分也強調更加無縫，讓使用者能輕易地將手機資料傳遞至PC端繼續使用，或是快速將PC端內容傳到手機上使用，藉此更加符合後疫情時代行動辦公需求，同時也高度整合微軟Microsoft 365、Microsoft Teams等服務。

硬體方面，ThinkPhone採用6.6吋、Full HD+解析度螢幕，採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，電池續航力最長則可對應3天左右時間，相機則採用5000萬畫素Ultra Pixel廣角鏡頭設計，另外也搭配1300萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，機身框體則以鋁合金材質打造，並且支援IP68等級防水、美國軍規防護，以及68W TurboPower有線快充。

而ThinkPhone將會在未來幾個月內於美國、歐洲、拉丁美洲、中東、澳洲，以及特定亞洲市場推出，具體上市時間與售價則會因不同市場而異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES 聯想

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