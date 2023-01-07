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Google釋出新版Android Auto作業系統 採用新介面、數位車鑰匙與高解析地圖系統

聯合新聞網／ 楊又肇

Google在此次CES 2023中宣布，將在Volvo等車款採用的Android Auto作業系統釋出更新，同時也宣布本田也將加入採用Android Auto作業系統。

在去年Google I/O 2022期間預覽之後，Google預計在近期開始向既有搭載Android Auto車款釋出更新，其中將採用全新Material You介面設計，並且讓使用者能以更直覺、個人化形式操作內容，同時也將使Android Auto操作介面更符合不同車款所對應的儀表板螢幕顯示比例，或是對應多組螢幕顯示輸出。

而在新版更新中，系統將會透過Google Assistant建議相關操作，例如提示查看未接電話、推薦合適服務等，或是查看預計抵達時間等，另外也能透過Google Assistant搜尋歌曲或Podcast中特定片段，甚至使用Pixel或三星手機時，還能在連動的Android Auto使用WhatsApp撥打電話。

另外，在Android 13正式加入的數位車輛鑰匙功能，目前已經可以在Pixel手機上使用，甚至可將數位鑰匙分享給iPhone使用者，而預計今年底之前將會進一步開放三星、小米手機使用數位車鑰匙功能，並且支援BMW等車款使用。

其他更新，則包含將在特定雷諾車款搭載的Android Auto預裝Waze服務，另外在Volvo新推出的EX90與Polestar 3等車款，則會開始採用高解析度的Google Maps服務，其中也會加入更多更清楚的道路標示等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES Google Google Maps

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