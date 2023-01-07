Razer也在新款Blade遊戲筆電增加18吋機種 同步推出16吋機種

隨著不少筆電業者接連推出增加至18吋的機種，Razer在此次CES 2023更新的Blade系列筆電，同樣也增加18吋規格。

此次同步更新機種，分別包含新款Blade 16及Blade 18，兩者均搭載Intel第13代Core HX系列處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡。

而此次推出18吋機種，主要是鎖定以筆電取代桌機的需求，並且採用QHD+解析度、16:10顯示比例與240Hz畫面更新率設計螢幕，配置支援THX全景聲音效輸出的6組喇叭，另外在機身內更進一步強化散熱表現。

至於16吋機種，則是在原有的15吋機種基礎下，以窄邊框形式讓使用者能使用更大顯示面積螢幕，同時也讓筆電顯示效能大幅提升。螢幕則是採用對應HDR的雙模mini LED顯示面板，可對應最高1000nits亮度表現，以及3毫秒低延遲顯示效果。

新款Blade 16將以2699.99美元起跳價格銷售，預計在今年第一季進入市場，18吋機種同樣會在今年第一季進入市場，建議售價則從2899.99美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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