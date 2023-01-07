Razer公布遊戲椅概念配件Project Carol 可隨著聲音、振動讓遊戲更具沉浸感

過去都會在CES展會期間公布概念產品的Razer，此次也不意外地在CES 2023揭曉名為Project Carol的概念遊戲椅配件。

整體上來看，Project Carol可以搭配Razer既有推出的遊戲椅Iskur、Enki系列使用，並且加入更具沉浸感的環繞音效，以及透過振動技術營造融入遊戲的臨場感受。

而聲音呈現方面，Razer強調將能以純淨、擬真的7.1聲道呈現真實音場，同時更搭配HyperSense技術讓遊戲椅能隨著聲音產生不同振動感，讓使用者能作在此款遊戲椅時，實際感受遊戲中隨著聲音傳達的震撼感。

Project Carol目前主要與Windows PC遊戲連動使用，並且以透過2.4GHz無線方式與PC端連接，單次充電約可對應8小時使用。

由於目前仍為概念性產品，暫時還無法確認Project Carol具體上市時間與具體售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦