Razer更新多款遊戲周邊、直播鏡頭，首度針對Quest 2提供配件產品

此次更新的遊戲周邊中，Razer宣布推出加入波束成形技術與頭部追蹤功能的Leviathan V2 Pro Soundbar，另外也更新其視訊直播鏡頭配件Kiyo Pro Ultra，標榜加入如同數位單眼相機般的畫質表現，而針對Meta推出的虛擬實境頭戴裝置Quest 2，更是提供更舒適的頭戴配件。

Leviathan V2 Pro Soundbar

此次更新的Leviathan V2 Pro Soundbar，主要透過波束成形技術，以及藉由紅外線攝影機達成的頭部追蹤功能，更準確識別使用者在室內所在位置，確保使用者在室內任何位置都能聆聽最佳聲音效果。

而聲音部分自然也採用THX Spatial Audio音效，並且能區分耳機聆聽，或是直接透過Soundbar播放使用模式，讓使用者均可獲得更真實的聲音音場表現。

Leviathan V2 Pro Soundbar同樣支援Razer Chroma RGB多彩光效技術，並且能與其他同樣支援Razer Chroma RGB技術的裝置連動。

至於針對聆聽體驗需求差異，Leviathan V2 Pro Soundbar同樣提供不同尺寸規格版本。

Kiyo Pro Ultra

而新款視訊直播鏡頭配件Kiyo Pro Ultra，則是採用Sony 1/1.2吋 STARVIS 2感光元件，像素感光面積達2.9μm，光圈則對應f/1.7，藉此捕捉更多色彩資訊，同時也能在低光環境下維持清晰拍攝效果。

錄影功能則支援拍攝原生4K 30 FPS或1080P 60 FPS影片，並且能以無損壓縮形式轉換成4K 24 FPS、1440p 30 FPS，以及1080p 60 FPS影片內容，本身也具備以人工智慧隨時將被攝人物聚焦在畫面中心位置，同時也能維持讓臉部清晰、背景模糊的拍攝效果，而使用者亦可透過Razer Synapse app動態調整拍攝效果。

在不使用的情況下，Kiyo Pro Ultra會像一般相機鏡頭般關閉，透過物理遮蔽方式避免影響使用者隱私。

Quest 2頭帶配件

此為Razer首度針對Quest 2打造周邊配件，雖然坊間已經有不少業者提供相同配件產品，但Razer標榜其設計產品與專門製作醫療配件的業者ResMed合作，藉此針對頭部打造配戴體驗更舒適的頭帶配件。

雖然並未像其他業者額外加入電池配件，藉此讓Quest 2電力續航時間延長，Razer主要還是將重點放在配戴舒適度，並且改善虛擬實境頭戴裝置配戴時容易悶熱、減重效果不佳的情況，同時也標榜採用Razer耳機產品的親膚材質，更強化頭帶配件的耐用性。

除了頭帶配件，Razer也針對Quest 2貼合使用者臉部部分，提供採親膚材質設計的軟墊配件，讓使用者能更舒適地使用虛擬實境頭戴裝置。

建議售價

此次更新產品都會在今年第一季內陸續進入市場，其中Leviathan V2 Pro Soundbar將在2月進入市場，建議售價則從399.99美元起跳，Kiyo Pro Ultra則從1月5日就會進入市場銷售，建議售價為299.99美元，至於Quest 2頭帶配件則將會在今年第一季進入市場，但尚未公布建議售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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