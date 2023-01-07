Razer Edge新增僅以Wi-Fi連網版本，將於1/26透過Razer官網、專賣店銷售

去年原本僅先由美國電信業者Verizon搭配其資費方案銷售的Razer Edge 5G掌機，在此次CES 2023宣布將於1月26日額外推出僅以Wi-Fi連網版本，並且將透過Razer官網與專賣店獨家銷售，建議售價則是399.99美元。

除了拿掉5G連網功能，Razer Edge掌機同樣採用解析度為2400 x 1080、支援144Hz畫面更新率與288Hz觸控採樣率的6.8吋AMOLED觸控螢幕，處理器則採用Snapdragon G3x Gen 1，同時採用主動散熱與6組空氣導流孔設計。

其他則配置8GB LPDDR5記憶體與128GB UFS 3.1儲存元件，並且能透過最高2TB容量的micro SD記憶卡增加儲存空間，電池則採5000mAh。

至於額外推出僅以Wi-Fi連網版本，或許意味Razer Edge掌機接下來有可能比照羅技的Logitech G CLOUD Gaming Handheld，將計畫在更多國家市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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