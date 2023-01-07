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HTC VIVE XR Elite揭曉 成為目前應用範圍最廣的虛擬視覺頭戴裝置

聯合新聞網／ 楊又肇

在Meta去年底前宣布推出定位高階的虛擬實境頭戴裝置Quest Pro之後，HTCCES 2023也宣布推出全新混合實境頭戴裝置VIVE XR Elite，將可對應虛擬實境及混合實境體驗，同時也配置全彩透視鏡頭，標榜成為目前應用範圍最廣的虛擬視覺頭戴裝置。

相比過往推出的VIVE系列機種，VIVE XR Elite採用全彩高解析透視鏡頭設計，讓使用者能不用取下頭戴裝置即可清楚看見外部影像，搭配手勢識別追蹤功能，更能對應諸多直覺手部操作。

VIVE XR Elite同樣可配合USB-C以有線形式，或是透過Wi-Fi及Wi-Fi 6E方式與PC裝置連接，藉此執行更進接的虛擬視覺運算，並且能使用包含Viveport上提供的虛擬視覺應用服務，或是源自Steam上的虛擬實境遊戲內容。

另外，VIVE XR Elite亦可直接與Android裝置連接，藉此存取更豐富的多媒體影音內容，並且透過虛擬實境中的300吋虛擬螢幕觀看諸如Netflix、Disney+等串流影音服務收錄內容。

在整體設計中，VIVE XR Elite貼近先前VIVE Flow的機身設計，重量僅有625公克，其中更將電池放在後方，並且以彎曲形式設計貼合使用者頭部，同時在配戴過程達成均衡配重。

虛擬視覺部分可對應4K解析度，並且對應110度廣視角，畫面更能以90Hz更新率穩定顯示，頭戴裝置更內建大型揚聲器，可對應平衡聲音輸出表現，並且具備定向音效，讓使用者能在虛擬視覺互動體驗中感受真實音場。

同時，VIVE XR Elite本身具備可調整屈光率的鏡片，以及瞳距調整鈕 (IPD)，即使使用者未配戴矯正視力眼鏡，也能輕鬆獲得最清晰銳利的視野感受。至於電池本身可對應約2小時使用續航時間，並且支援熱插拔設計，讓使用者能在不中斷體驗情況下，更換電池繼續體驗，或是透過30W有線快充補充電量。

至於在定位系統方面，VIVE XR Elite採用4組廣角追蹤鏡頭，搭配1組全彩高解析RGB透視攝像鏡頭，以及1顆景深鏡頭，藉此對應更準確的6DoF自由度空間體驗，同時也能透過手勢識別與骨骼識別系統相仿的追蹤技術，讓使用者能以雙手進行互動，進行諸如自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動，或是在空間上書寫輸入等動作。

另外，VIVE XR Elite本身更採模組化設計，只要將可拆卸電池移除，並且加裝專用鏡架，即可快速變成沉浸式眼鏡使用模式，藉此當作影音內容播放觀看設備。

HTC預計從即日起開放VIVE XR Elite預購，將可透過vive.com、指定電商通路PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、神腦線上，以及授權經銷商通路門市全國電子、燦坤、原價屋預訂。2月15日前完成預購的消費者，將可免費獲得5款熱門內容，包含冒險、健身、音樂和創造力等優質內容。

而VIVE XR Elite盒裝將包含頭戴式顯示器、2組手持控制器、電池座，建議售價為新台幣34900元。此外，VIVE XR Elite也將於今年稍晚推出商用企業版，並且計畫推出臉部及眼球追蹤設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES HTC 虛擬實境

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