Qualcomm也提出衛星緊急呼救解決方案 以Snapdragon Satellite為稱

Qualcomm在此次CES 2023公布名為Snapdragon Satellite的衛星通訊解決方案，並且與衛星通訊業者Iridium及Garmin合作，藉此提供2種緊急通訊方式。

Snapdragon Satellite設計將基於Snapdragon 8 Gen 2運算平台，其中將採用Snapdragon 5G數據晶片RF射頻系統，並且能接入Iridium所提供衛星網路訊號，或是Garmin的inReach衛星服務。

目前在Snapdragon Satellite設計中，主要還是透過文字訊息傳送緊急呼救內容，或是透過簡易互動介面送出呼救內容。

至於連接衛星訊號的方式，就跟蘋果的iPhone 14系列一樣，只需在沒有任何行動網路訊號下，在空曠地點讓手機能接收到衛星訊號，即可藉由簡訊或點選項目進行呼救。

而Qualcomm預期下一世代的智慧型手機都能採用Snapdragon Satellite設計，最快會在今年下半年於特定市場提供。不過，具體應用手機品牌、實際推出時程，以及透過衛星呼救時的相關費用如何計算，Qualcomm目前都沒有透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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