TP-Link以網路設備提供者身分 協助建構更簡單、容易上手的智慧家庭環境

在CES 2023期間，過去讓人印象比較多聚焦在網通設備產品的TP-Link，除了宣布推出多款Wi-Fi 7應用產品，更進一步擴大旗下智慧家庭品牌Tapo旗下產品，分別推出新款智慧門鎖、戶外監控攝影機，以及全新增加的掃地機器人機種。

依照TP-Link表示，過去其實就曾推出多款監控攝影機配件，而此次擴大佈局智慧家庭連網應用產品，主要希望藉由本身提供基礎網通設備立場，協助消費者建構更完整的智慧家庭連網應用場景。

因此除了提供多款Wi-Fi 7連網設備，同時也將多款連網裝置加入通用連接規範Matter，而新款Wi-Fi 7連網設備也會加入Matter規範設計，讓連網設備即可作為Matter規範相容裝置連接控制中樞。

此次在CES 2023期間展出智慧家庭連網設備，分別涵蓋各類感測元件、智慧插座、開關、燈泡，以及多款監控攝影機、智慧門鎖，再加上新增加的掃地機器人，TP-Link說明後續還會繼續推出更多智慧家庭連網設備，同時也會繼續推動Tapo智慧家庭品牌，藉此建構更完整的居家連網應用場景。

更方便使用的戶外安全監控攝影機

其中，新款旗艦級戶外安全Wi-Fi攝影機Tapo C325WB，以及透過電池即可長時間驅動的Tapo C425戶外安全Wi-Fi攝影機，方便使用者將攝影機佈署在任何需要監看地點，並且能配合極低光源亦可清晰拍攝全採畫面特性，甚至可以搭配太陽能板配件實現全天候開機運作。

智慧門鈴、門鎖

而內建雙鏡頭的智慧門鈴Tapo D660，則是能配合軟體演算法監控門前180度角視野範圍，即便快遞將包裹置放門前亦可透過門鈴鏡頭確認狀況。至於結合門鎖、門鈴及監控鏡頭的智慧門鎖，除了可透過指紋、密碼解鎖，更可透過聲音識別方式解鎖，另外也能配合隱藏式鏡頭監控門前狀態，或是藉由Tapo app確認門鎖被開啟狀態，甚至可遠端建立臨時密碼，協助家人或朋友開門。

同時，TP-Link強調所有隱私數據都是在裝置端完成運算，不會將使用者隱私資訊存放到雲端，或是用於其他市場用途。

新款掃地機器人

至於旗下新款掃地機器人，在RV10系列軍提供語音聲控與長達3小時的連續清潔能力，而在RV30C slim則是採用MagSlim光學雷達導航技術，將Mini-DTOF雷達感應器放在機身前方，藉此讓掃地機器人厚度大幅降低，並且能深入沙發等家具底部進行深層清潔，同時也能透過精密光達導航系統繪製細膩居家地圖資訊，讓掃地機器人可以更清楚知曉哪些地區仍需清掃。

另外，TP-Link此次也宣布推出同時具備掃地、拖地，以及清洗、烘乾拖布與自動集塵功能的RV70 OMNI掃地機器人，將提供更完整的掃地、拖地，乃至於清理集塵盒髒污及清洗、烘乾拖布的清掃流程，讓使用者能更輕鬆完成居家地板清潔。

回到旗下主要的Wi-Fi路由器產品，TP-Link此次宣布在聚焦家庭全面連網需求的Deco系列均提供多款Wi-Fi 7規格機種，同時也標榜能藉由增加Matter連接規範，藉此作為更多居家物聯網設備的連接中樞，更方便使用者控制智慧連網裝置。

TP-Link表示，從本身協助建構穩定連網環境，此次更強化協助使用者建構完整的智慧連網家庭環境，預期將能讓使用者藉由Matter連接協助更容易享受便利的智慧家庭生活。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦