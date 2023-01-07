MIH開放電動車聯盟將於美國設立創新基地 加速推動電動車市場發展

MIH開放電動車聯盟在此次CES 2023開展時，展示目前在北美市場建立生態系成果，更宣布將在美國打造創新基地，藉此推動更多電動車市場發展。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，將於美國俄亥俄州建立創新基地，藉此讓供應鏈合作夥伴進駐，並且就近協助OEM車廠打造車款。

鄭顯聰強調，系望比照Google推動Android經濟體系發展模式，透過將車輛以開放平台架構發展，藉由與Lordstown Motors、INDI EV、Monarch Tractor 等電動車品牌，並且整合軟體及硬體技術、供應鏈等資源，讓有意打造電動車產品的業者能藉此更快進入市場發展。

▲凝聚從設計到整合供應鏈，以及後續生產及銷售的所有資源，讓電動車市場加速發展

▲藉由凝聚所有生產供應鏈資源，MIH開放電動車聯盟希望能協助更多想要跨入電動車品牌的業者更快進入市場

而藉由鴻海位於威斯康辛州聚焦資通訊產品，以及位於俄亥俄洲生產車輛資源，鄭顯聰預期將能以此資源推動MIH開放電動車聯盟在北美地區電動車發展經濟規模。

相較過往車輛生產主要聚焦在能夠整合龐大設計、製造資源的傳統車廠，但是在電動車時代則能藉由模組化設計，簡化車輛生產門檻，因此能讓MIH開放電動車聯盟透過整合眾多資源加速推動各類電動車投入生產，並且加快進入市場。

除了讓更多品牌業者能以更簡單、更低成本投入電動車市場，鄭顯聰表示若品牌業者希望打造奢華電動車產品也並非不可能，在MIH開放電動車聯盟運作發展模式下，即便像是一線時尚品牌希望跨足電動車市場也非難事。

同時，鄭顯聰更強調MIH開放電動車聯盟希望凝聚眾人力量共同推動市場發展，因此不會設定與特定品牌業者競爭立場，而是希望將所有業者都視為合作夥伴，共同創造更大電動車市場發展機會。

預計在俄亥俄州工廠附近建立的創新基地，未來將開放更多供應鏈夥伴進駐，藉此就近協助美國市場有意跨入電動車市場的新興業者，藉此打破過去車輛市場階層分明的情況，透過彼此合作加速創新，同時縮減電動車產品量產進入市場所需時間。

▲預計在俄亥俄州工廠附近建立的創新基地

另外，鄭顯聰也強調去年提出的Project X計畫，最初鎖定城市內3人乘坐使用車款，未來也會藉由模組化設計擴展至6人座與9人座車款，藉此說明未來電動車款將會以模組化設計簡化更多生產難題，同時也將使電動車發展更普及。

▲Project X計畫

▲從最初的3人座設計，未來將接續在2024年提出6人座款式，而9人座設計則預計在2025年亮相

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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