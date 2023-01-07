MIH開放電動車聯盟將於美國設立創新基地 加速推動電動車市場發展
MIH開放電動車聯盟在此次CES 2023開展時，展示目前在北美市場建立生態系成果，更宣布將在美國打造創新基地，藉此推動更多電動車市場發展。
MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，將於美國俄亥俄州建立創新基地，藉此讓供應鏈合作夥伴進駐，並且就近協助OEM車廠打造車款。
鄭顯聰強調，系望比照Google推動Android經濟體系發展模式，透過將車輛以開放平台架構發展，藉由與Lordstown Motors、INDI EV、Monarch Tractor 等電動車品牌，並且整合軟體及硬體技術、供應鏈等資源，讓有意打造電動車產品的業者能藉此更快進入市場發展。
而藉由鴻海位於威斯康辛州聚焦資通訊產品，以及位於俄亥俄洲生產車輛資源，鄭顯聰預期將能以此資源推動MIH開放電動車聯盟在北美地區電動車發展經濟規模。
相較過往車輛生產主要聚焦在能夠整合龐大設計、製造資源的傳統車廠，但是在電動車時代則能藉由模組化設計，簡化車輛生產門檻，因此能讓MIH開放電動車聯盟透過整合眾多資源加速推動各類電動車投入生產，並且加快進入市場。
除了讓更多品牌業者能以更簡單、更低成本投入電動車市場，鄭顯聰表示若品牌業者希望打造奢華電動車產品也並非不可能，在MIH開放電動車聯盟運作發展模式下，即便像是一線時尚品牌希望跨足電動車市場也非難事。
同時，鄭顯聰更強調MIH開放電動車聯盟希望凝聚眾人力量共同推動市場發展，因此不會設定與特定品牌業者競爭立場，而是希望將所有業者都視為合作夥伴，共同創造更大電動車市場發展機會。
預計在俄亥俄州工廠附近建立的創新基地，未來將開放更多供應鏈夥伴進駐，藉此就近協助美國市場有意跨入電動車市場的新興業者，藉此打破過去車輛市場階層分明的情況，透過彼此合作加速創新，同時縮減電動車產品量產進入市場所需時間。
另外，鄭顯聰也強調去年提出的Project X計畫，最初鎖定城市內3人乘坐使用車款，未來也會藉由模組化設計擴展至6人座與9人座車款，藉此說明未來電動車款將會以模組化設計簡化更多生產難題，同時也將使電動車發展更普及。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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