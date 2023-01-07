聯發科Wi-Fi 7晶片應用產品即將進入市場 成為5G行動網路重要輔助

聯發科在此次CES 2023展示項目，主要還是以旗下Wi-Fi 7應用生態系產品為主，其中包含藉由以提高無線網路傳輸頻寬為基礎的安全監控、電視觀看體驗，以及讓智慧型手機能有更高傳輸頻寬應用模式。

雖然目前市場持續強調5G行動網路發展應用的重要性，但作為裝置高頻寬連網應用，Wi-Fi依然扮演相當重要角色，因此包含聯發科、Qualcomm、Broadcomm等業者依然持續佈局Wi-Fi相關技術，並且從先前主打的Wi-Fi 6E，進展至即將成為市場主流規格的Wi-Fi 7。

而聯發科日前已經提出旗下Wi-Fi 7無線連網平台Filogic 880及Filogic 380，並且標榜從早期便參與相關標準制定，同時在超過180項相關專利，更有13項專利成為目前Wi-Fi 7技術必要標準。

相比Wi-Fi 6有3倍以上傳輸頻寬提升

相比先前的Wi-Fi 6設計，Wi-Fi 7傳輸頻寬約能提高3倍，提供每秒約達36GB的資料量，藉由多重連接技術 (MLO,Multi-Link Operation)設計，更可讓Wi-Fi 7可同時透過3組傳輸頻道連接，藉此提高整體資料傳輸量，並且可透過頻道感知功能決定最佳傳輸路徑，藉此提高資料傳輸穩定性。

另外，聯發科也強調僅以單晶片形式即可實現多重連接技術，並且能透過台積電6nm製程降低約50%比例功耗，同時透過雙網路封包加速引擎降低CPU運算資源佔用量，藉此讓Wi-Fi傳輸效能提升，更可減少裝置耗電情況，另外也能讓終端裝置設計尺寸縮小。

除了強調旗下Wi-Fi 7無線連網平台設計應用產品即將進入市場，目前已經進入市場的天璣9200處理器，實際上也整合Wi-Fi 7晶片設計，因此諸如近期已經在台灣市場推出的vivo X90系列手機，本身其實已經支援Wi-Fi 7無線網路連接規格。

Wi-Fi 7將成為5G行動網路重要輔助技術

聯發科強調，雖然5G連網技術相當重要，但Wi-Fi 7作為相輔相成的無線網路技術發展也將扮演重要角色，例如虛擬視覺頭戴裝置、筆電等運算裝置，或是大量安全監控系統都還是需要仰賴Wi-Fi無線網路連接使用模式，尤其當傳輸數據頻寬需求越來越高，更多運算應用需要更大資料量進行分析時，Wi-Fi 7無線網路技術就顯得重要。

同時，聯發科也強調在無線傳輸頻寬大幅提升時，如何透過演算法等方式降低資料實際傳輸量，才能避免無線網路頻寬短時間內被「塞爆」情況，同時也能讓資料傳輸變得更具效率，並且減少相關傳輸成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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