福特、Google、英飛凌、恩智浦等業者合作 將雷達技術用在更多消費產品

在此次CES 2022期間，消費者技術協會 (CTA)宣布連同Blumio、福特、Google、英飛凌、恩智浦及德州儀器成立名為Ripple的技術協議聯盟，將把雷達應用技術帶到更多消費應用產品，藉此作為識別、感應、偵測等互動功能設計。

在此之前，Google已經將雷達技術應用在旗下名為Soli的感應互動功能，分別應用在Pixel 4系列手機，以及後來推出的NEST Hub，讓使用者能透過浮空手勢與裝置進行互動。

而透過雷達感應技術，將可透過更小元件設計不同互動模式，同時也能實現透過表面觸控以外的操作手勢，對於操作介面相對較小，或是在開車過程中的使用模式能有更好互動效果，例如使用者可以概略透過揮動手勢即可進行簡單功能操作，卻不需要精準地點按螢幕上特定區塊。

除此之外，透過雷達技術也能實現類似NEST Hub偵測使用者呼吸狀態等應用，例如應用在車輛內部，即可識別駕駛當前精神狀態，以及是否將目光集中在前方路況，進而判斷是否讓車輛速度放緩，甚至自動讓車輛停靠路邊，等待駕駛狀態恢復正常才能讓車輛重新啟動。

目前Ripple相關技術規格已經透過GitHub公開，藉此讓更多開發者、硬體設計業者參考使用，並且將雷達技術應用在更多消費應用產品。

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