三星介紹旗下新款QD-OLED面板 用於Sony新電視、Alienware新螢幕

除了展示不一樣的可凹折螢幕設計，Samsung Display在此次CES 2022期間也進一步介紹旗下QD-OLED面板技術，更確認應用在Sony新款旗艦電視A95K的QD-OLED面板就是源自Samsung Display，同時三星新款Neo QLED電視系列也採用相同面板設計。

Samsung Display表示旗下QD-OLED面板能在10%面積範圍發出超過1000 nits以上亮度，相較LG先前推出的WOLED平均亮度介於700-1000 nits還高。同時，藉由源自量子點面板的紅、綠畫素，加上來自OLED的藍色畫素，將使整體顏色表現可達90%的Rec. 2020色域範圍，比起LG可達70%的範圍還高。

不過，Samsung Display提出數據仍僅為取部分顯示面積範圍的量測結果，因此跟實際表現可能還是會有落差。而LG在今年CES 2022提出的OLED EX面板技術，標榜能使整體螢幕亮度提昇30%，或許還是會在整體亮度上有優勢。

目前Samsung Display的QD-OLED面板將會先量產對應4K解析度的55吋與65吋規格，分別將用在三星新款Neo QLED電視與Sony新款旗艦電視A95K，另外也會提供34吋版本用於三星與Dell旗下Alienware品牌螢幕產品。

QD-OLED基本上可視為將量子點技術 (Quantum Dot)結合OLED面板技術，將呈現比現有OLED面板更高亮度，同時也能藉由每組畫素採獨立背光設計，因此也能像OLED面板實現真實黑色顯示效果。不少市場看法預期QD-OLED將成為日後應用主流，同時也能避免像OLED長時間使用仍不可避免地會有顯示烙印問題。

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