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Panasonic旗下子公司Shiftall 為元宇宙體驗準備多款智慧穿戴裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

Panasonic旗下子公司Shiftall在此次CES 2022正式開展前，宣布過去曾在CES 2020期間展示的概念虛擬實境眼鏡MeganeX，將會連同可隨虛擬實境內容改變溫度的穿戴背心Pebble Feel，以及可確保個人說話聲音不被他人聽見的穿戴式麥克風Mutalk，一同在今年春季成為將於市場銷售的正式商品。

其中，MeganeX採用相對輕巧的眼鏡形式設計，本身採用micro OLED螢幕打造，將可對應單眼可達2560 x 2560視覺解析度，並且支援120Hz畫面更新率的穩定顯示效果，同時眼鏡重量僅為8.8盎司，約250公克。

MeganeX採用Qualcomm Snapdragon XR處理器打造，同時必須與手機或PC裝置連接使用，預計會以900美元建議售價進入市場銷售。

此次同步推出的穿戴背心Pebble Feel，則可與更多虛擬實境頭戴裝置搭配使用，可讓使用者在虛擬實境環境中隨著互動內容感受溫度變化，讓使用者能有更深層的沉浸體驗，例如在虛擬環境中靠近火之類發熱源時，背心就會自動加熱，讓使用者感覺到熱。

另外，為了讓虛擬實境應用內容可以進一步追蹤到使用者全身動態，Shiftall也推出名為HaritoraX的追蹤配件，讓使用者能配置在腿部及臀部，藉此追蹤更具體的身體動作，建議售價為270美元，預計會在今年春季進入市場銷售。

而針對配戴虛擬實境眼鏡時，或是在線上開會時避免旁人聽見個人說話內容的情況，Shiftall也推出名為Mutalk的穿戴式麥克風，讓使用者直接套在嘴部使用，如此一來即可避免他人聽見個人說話內容，同時也能確保虛擬實境中的互動收音清晰，建議售價為200美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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