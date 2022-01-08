CES 2022落幕！3成來賓來自美國境外 凸顯國際展重要性

在考量展區整體健康安全情況下，CES 2022如先前說明比原訂日期提早一天閉幕，總計吸引超過2300家廠商參展，其中包含800家以上的新創業者，並且吸引超過4萬人參與實體展會活動，並且包含1800家全球媒體參與報導。

而主辦單位消費者技術協會 (CTA)更說明所有與會人員中，有30%比例來自美國境外約119個國家地區，凸顯CES 2022仍是重要的國際展會活動。

同時，在此次展會活動中有多達190家業者展示與自動駕駛技術相關內容，其中BMW、現代等車廠均展示對於未來車輛載具移動應用的想像，而Indy Autonomous Challenge更凸顯未來將自動駕駛技術應用在賽事的可能性，另外由越南最大集團公司Vingroup於2017年以子公司形式成立的越南車廠VinFast，更凸顯目前東南亞國家製造電動車、自駕車輛技術能力崛起。

另外，受到近年新型冠狀病毒疫情影響，數位健康與智慧醫療也成為許多業界關注發展項目，例如亞培、Essence與Baracoda Daily Healthtech均開始構思結合智慧穿戴或連網技術打造全新健康應用發展。同時在諸多技術發展背後，人工智慧依然佔據重要應用地位，尤其越來越多與一般生活息息相關的服務都會採用人工智慧運算，因此也成為此次CES 2022重點展出項目。

此次活動期間，包含Bosch、Canon、海信 (Hisense)、HTC、LG、NVIDIA、三星Sony、Panasonic，以及Qualcomm等CES展會活動常駐展出業者，在此次活動期間也公布許多雨後疫情時代生活、自駕車發展，以及元宇宙等應用趨勢相關內容。而來自19個國家地區、總數超過800家的新創業者，同樣也透過Eureka Park詮釋今年各類技術發展趨勢，包含空中計程車、人工智慧驅動的食物處理與監控系統等，同時在威尼斯人飯店展區也由許多歐洲新創展示全新創意項目。

至於此次大會主題演講部分，則是由三星副主席暨裝置體驗事業群負責人韓鐘熙 (Jong-Hee Han)主講的「Together for Tomorrow」演講闡述對於永續經營想法，同時也由通用汽車董事長暨執行長Mary Barra說明對於未來移動的想像，而亞培總裁暨執行長Robert Ford更說明未來藉由智慧穿戴改變數位健康的可能性。

消費者技術協會表示，此次CES 2022以相當成功形式舉辦，同時也證明CES展會活動作為全球展會指標的重要性，同時也確認明年度的CES 2023將同樣以實體活動形式舉辦，地點一樣會是在美國拉斯維加斯，並且在2023年1月5日至8日期間展開。

不過，相較CES 2019年累積吸引超過18萬人參與，加上當年動輒吸引超過6000家業者參與展出的規模情況，今年展出狀況僅能說是些微「恢復」，畢竟有不少一線品牌業者考量病毒疫情影響不確定性，最終選擇僅以線上形式參與展出，同時也有更多業者、媒體考量疫情下出國、返國相關檢疫與隔離政策，因此取消參與CES 2022，使得此次展會現場呈現不少冷清情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》