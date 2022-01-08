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透過聲控調整浴缸注水量及溫度 Kohler多款智慧家居產品今年陸續上市

聯合新聞網 / 楊又肇

過去在CES期間展示不少智慧衛浴設備的Kohler (科勒)，在此次CES 2022期間展示8款智慧家居產品，包含可透過聲控注水、控制溫度與水量的注水器，以及同樣可透過聲控方式操作的浴室花灑設備，另外還包含可安裝在廚房水龍頭的控制器與非接觸式水龍頭，而先前曾經展示源自日式森林浴設計理念的衛浴設備等產品，目前也確定會在今年內進入市場。

先前以概念形式展示、可透過聲控操作的PerfectFill注水器，目前確定會在今年5月進入市場銷售，支援透過Kohler Konnect app連動，讓使用者能更方便控制浴缸注水深度、溫度。

而Anthem花灑控制器，同樣能透過Kohler Konnect app連動，甚至能透過手機數位助理服務控制，可配合Kohler旗下不同花灑頭使用，並且能針對不同花灑頭調整水流及溫度，讓使用者能有不同淋浴體驗。

至於可安裝在廚房天花板的Purist Suspend水龍頭控制器，同樣可管理水溫、出水量，先前展示能以手勢揮動感應的水龍頭設計，目前也加入能控制水溫功能。

而概念源自日式森林浴設計的衛浴設備Stillness Bath，以及與隸屬Belkin的智慧水錶品牌Phyn合作，推出兩款可供DIY的水流監控系統，目前也確定會在今年內進入市場。

其他展示項目，還包含Kohler旗下藉由太陽能板運作的模組化儲電系統Power Reserve，以及可透過觸控操作與app連動的智慧保險箱Robern IQ Digital Lock Box。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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