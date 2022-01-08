自行染髮更優雅 L’Oréal展示手持染髮器Colorsonic

過去幾年在CES展期間展示許多智慧美妝相關產品的L'Oréal (萊雅)，此次也不意外地在CES 2022期間的Unveil展前活動展示名為Colorsonic的手持染髮器，標榜能將染髮用劑充分混合，並且乾淨且均勻地在使用者頭髮上色。

依照L'Oréal說明，此項產品是在累積大料客戶反饋意見，並且花費5年時間打造，同時目前已經在法國巴黎當地特定髮廊提供使用。

在使用過程中，Colorsonic會自動混合正確比例的顯色劑與染色劑，藉此讓染後髮色可以更明亮，同時不會因為混合計量錯誤影響髮質。

另外，在頭髮染色過程中，Colorsonic也會刷毛噴嘴均勻拍出混合後的染劑透過，配合均勻擺動讓所有髮絲都能均勻上色。

而L'Oréal表示，Colorsonic最好優點在於可以讓使用者輕易地完成染髮，更不會像傳統染髮方式可能會讓家中發生鏡面、洗手台等處發生染劑沾染情況，另外也能確保後續再補染時的髮色一致性。

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