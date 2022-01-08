自行染髮更優雅 L’Oréal展示手持染髮器Colorsonic
過去幾年在CES展期間展示許多智慧美妝相關產品的L'Oréal (萊雅)，此次也不意外地在CES 2022期間的Unveil展前活動展示名為Colorsonic的手持染髮器，標榜能將染髮用劑充分混合，並且乾淨且均勻地在使用者頭髮上色。
依照L'Oréal說明，此項產品是在累積大料客戶反饋意見，並且花費5年時間打造，同時目前已經在法國巴黎當地特定髮廊提供使用。
在使用過程中，Colorsonic會自動混合正確比例的顯色劑與染色劑，藉此讓染後髮色可以更明亮，同時不會因為混合計量錯誤影響髮質。
另外，在頭髮染色過程中，Colorsonic也會刷毛噴嘴均勻拍出混合後的染劑透過，配合均勻擺動讓所有髮絲都能均勻上色。
而L'Oréal表示，Colorsonic最好優點在於可以讓使用者輕易地完成染髮，更不會像傳統染髮方式可能會讓家中發生鏡面、洗手台等處發生染劑沾染情況，另外也能確保後續再補染時的髮色一致性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言