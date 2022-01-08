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訂閱試Level 3等級自駕測試中 預期可提供Volvo新款全電車使用

聯合新聞網 / 楊又肇

Volvo在此次CES 2022期間揭曉多個針對車輛產品更新項目，其中包含可讓車輛在高速公路以自動駕駛形式運作的訂閱服務「Ride Pilot」。

依照Volvo說明，此項訂閱服務將隨著新款電動車推出，預計率先在美國加州地區提供訂閱使用，但預期日後也會在更多地區提供使用。而之所以僅先提供加州地區使用，主因在於各地區法規對於自駕車輛應用的限制，因此現階段僅開放美國加州地區使用。

在Volvo技術長Henrik Green介紹中，「Ride Pilot」訂閱服務將符合美國汽車工程師協會 (SAE)標準下的Level 3等級自動駕駛設計，將可讓使用者在啟動「Ride Pilot」服務功能時，能暫時將雙手從方向盤上移開，同時也讓雙眼從必須直盯前方路況的狀態下放輕鬆。

而此項服務背後，將會透過車輛上與Luminar合作提供的光達元件 (LiDAR)，並且結合Volvo旗下子公司Zenseact提供自駕功能軟體運作。

不過，Volvo並未透露「Ride Pilot」訂閱服務具體上線運作時間，但強調目前已經與瑞典的Zenseact完成道路測試，並且在歐洲及美國地區蒐集足夠資料量進行訓練，預計最快會在今年中開始在美國加州境內道路進行測試，因此有可能會在今年底推出此項自動駕駛訂閱服務，預期配合Volvo新款全電休旅車提供使用。

透過訂閱方式提供使用，Henrik Green認為將能大幅降低具備自駕功能的車輛價位，藉此讓更多人接納使用，但是否會造成此類功能被濫用，顯然也是Volvo日後關注方向，尤其先前已經有不少使用者濫用Tesla提供的自駕功能，造成道路使用安全問題，未來Volvo也會持續透過道路測試評估如何避免此類狀況發生。

另外，Volvo也在此次公布消息中表示，將使新款電動車款整合Google Home功能，讓使用者能透過Google Assistant數位助理服務進行遠距控制，例如預先開啟車內冷/暖氣，或是透過聲控方式確認車輛狀況，同時在娛樂功能部分也加入YouTube播放選項，但考量安全僅會在車輛完全靜止情況下才能使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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