美國娛樂軟體協會證實 今年度E3 2022將維持「全線上」舉辦
雖然CES 2022恢復以實體形式舉辦，但仍有不少業者考量Omicron變種病毒疫情擴大而取消參與實體形式展出，而E3主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA,The Entertainment Software Association)稍早確認，今年度的E3 2022確定不會以實體形式舉辦，將維持以全線上形式呈現。
依照美國娛樂軟體協會方面表示，主要考量變種病毒目前在美國境內帶來潛在影響，因此決定今年仍會維持以全線上形式舉辦E3 2022，而相關活動細節將會在近期內對外公布。
不過，雖然維持全線上形式舉辦，美國娛樂軟體協會表示對於以全線上呈現仍有相當信心，加上有去年就以全線上形式呈現的經驗，預期今年仍可吸引更多人參與互動。
雖然CES 2022近期順利以實體形式展開，但仍有不少買家、業者，以及與會人員均考量疫情影響選擇透過線上參與，使得展會現場難免顯得有些冷清，而加上未來疫情影響仍有不少不確定性，顯然也讓不少大型展會活動策劃單位考量是否恢復以實體形式舉辦。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言