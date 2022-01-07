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獨／避免技高上傳學檔撞大考 教部擬提早考統測

美國娛樂軟體協會證實 今年度E3 2022將維持「全線上」舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然CES 2022恢復以實體形式舉辦，但仍有不少業者考量Omicron變種病毒疫情擴大而取消參與實體形式展出，而E3主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA,The Entertainment Software Association)稍早確認，今年度的E3 2022確定不會以實體形式舉辦，將維持以全線上形式呈現。

依照美國娛樂軟體協會方面表示，主要考量變種病毒目前在美國境內帶來潛在影響，因此決定今年仍會維持以全線上形式舉辦E3 2022，而相關活動細節將會在近期內對外公布。

不過，雖然維持全線上形式舉辦，美國娛樂軟體協會表示對於以全線上呈現仍有相當信心，加上有去年就以全線上形式呈現的經驗，預期今年仍可吸引更多人參與互動。

雖然CES 2022近期順利以實體形式展開，但仍有不少買家、業者，以及與會人員均考量疫情影響選擇透過線上參與，使得展會現場難免顯得有些冷清，而加上未來疫情影響仍有不少不確定性，顯然也讓不少大型展會活動策劃單位考量是否恢復以實體形式舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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