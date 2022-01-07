宏達電續攻元宇宙 CES秀5G專網無線VR體驗

宏達電持續發揚「元宇宙」商機，在今年CES中展出5G專網和邊緣運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3手腕追蹤器與VIVEFlow醫療健康類新內容等；2022年Viveport上預計將會有更多符合OpenXR的內容上線。

宏達電今天宣布，HTC與Lumen Technologies合作在CES（美國消費性電子展）展出一款移動式5G行動專網設備，使用者戴上VIVE Focus 3一體機，即可透過邊緣遠端運算技術及5G專網體驗無線VR內容，提供企業便捷、更節省成本的5G專網應用，此解決方案適用於展覽、演示、教育、虛擬協作等用途。

宏達電表示，以往體驗高擬真VR內容必須有線連接高性能PC，透過本機電腦運算及圖像渲染後，將內容加載傳送至VR頭戴式顯示器上，現在使用者能配戴VR一體機，搭配5G專網及雲端串流技術，無須再與PC或伺服器進行有線連接，大幅擴展VR應用情境。

HTC同時推出VIVE Focus 3全新追蹤配件「VIVE手腕追蹤器」，首款適用於一體機的Inside-out追蹤器，可像手錶一樣戴於手臂上，精準追蹤從指尖到手肘的動作，其設計輕巧並容易設定安裝，僅需開啟並無線連接至VIVE Focus 3即可使用。

除了VIVE手腕追蹤器外，HTC VIVE同步發表VIVEFocus 3全新充電配件，多槽電池充電座，讓街機等location-based娛樂，能快速更換電池，不再打斷遊戲和訓練過程。

而HTC VIVE正在與延展實境和治療應用領域的業者XRHealth合作，透過新的虛擬治療室提供更多的虛擬照護服務，治療室中將提供各種治療，包括物理治療、職能治療和疼痛管理。

宏達電說明，自2021年10月推出以來，VIVE Flow擁有數十種身心靈相關的內容以及體驗，例如幫助舒緩情緒的Healium、與美國最大的銀髮族虛擬實境解決方案開發商MyndVR合作，透過最新的回憶療法程式MyndVR Originals，能夠有效的減少疏離感並改善年長者的情緒，預計2022年初能在VIVE Flow上使用。

此外，宏達電強調，HTC VR內容訂閱服務平台Viveport可讓開發者以在不同設備上發布他們的內容；Viveport支援OpenXR，且OpenXR有望在2022年成為產業標準。2022年Viveport上預計將會有更多符合OpenXR的內容上線，多合一版本預計將於2022年中推出。Viveport是全球唯一的訂閱式VR內容服務平台，將繼續支持全球的開發者提供80／20（開發者獲得80%，Viveport 獲得20%）的收入分成模式。

OpenXR是由科納斯組織（Khronos Group）管理的一個工作群組，旨在設計一個面向虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的標準。