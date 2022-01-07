三星推出多種可凹折螢幕設計 是否產品化仍未知

過去推出諸多可凹折螢幕設計專利後，三星旗下Samsung Display在此次CES 2022期間實際展示多種不同面貌的可凹折螢幕設計，其中也包含不同凹折方式，以及更多凹折使用模式的螢幕。

目前這些螢幕都還是處於概念設計，不一定會成為實際商品進入市場，主要還是以三星旗下設計與製造能力展視為重。

在此次展示螢幕設計中，包含可應用在筆電機種的Flex Note，將能使原本為17.3吋的OLED螢幕，凹折成為13吋筆電大小，另外更展示名為Flex Slidable/Rollable Phone的原型設計，讓手機可透過側向拉伸方式擴展使用螢幕面積。

而在名為Flex S與Flex G的原型設計中，三星則是展示可二次凹折的螢幕不同使用方式，其中Flex S可將螢幕以「S」字狀凹折，並且疊合成一般手機大小，至於Flex G則是讓其中一次凹折採向內折合，讓螢幕凹折面較不容易受損。

類似的設計，其實包含TCL旗下華星光電、京東方等中國面板業者都已經提出，此次三星對外展示此類螢幕設計，一方面是為了凸顯本身也有此類螢幕型態設計能力，另一方面更代表三星有更完整的螢幕可凹折手機製作能力。

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