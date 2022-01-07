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HTC針對VIVE Focus 3推新配件 手勢追蹤更精準

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在CES 2022期間藉由VIVE Pro 2獲頒CES 2022創新獎 (CES 2022 INNOVATION AWARD)，HTC在此次CES 2022更宣布針對VIVE Focus 3推出一款手腕追蹤配件，讓系統能更清準追蹤使用者的手腕動作。

在此之前，VIVE Focus 3主要是透過相機方式追蹤使用者手部動作，但如果手腕動作移動要相機鏡頭無法拍攝位置，系統就難以正確判斷手腕正確動作。

因此，這次推出的手腕追蹤配件，便是能透過高頻率慣性量測元件 (inertial measurement unit)與運動學模型，並且配合連接方式識別手腕當前位置與所處角度等資訊，即便手腕移開超過VIVE Focus 3相機所能捕捉範圍，依然可以正確判斷手部動作。

而當手腕處於相機可拍攝範圍時，系統亦可配合手腕追蹤配件所發出紅外線光，更準確地識別手腕是朝上，或是向下，甚至也能與其他物品綁定，讓系統判斷其相應位置。

此款手腕追蹤配鍵將以129美元價格銷售，預計會在今年上半年推出，但不確定預計何時會在台灣市場提供銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES HTC

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