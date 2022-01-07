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BMW攜手元太推「電子紙」外型概念車 免烤漆改變車身顏色！

聯合新聞網 / 楊又肇

CES 2022期間，BMW攜手元太科技 (E Ink)打造一款名為BMW iX Flow的概念車，其中可透過E-Ink技術讓車身表面顏色可隨電壓調整而改變。

雖然目前僅能對應黑、白色彩切換，但整體看起來也相當驚人，同時透過改變車身顏色也能在不同氣候下確保車內溫度，進而節省暖氣或冷氣所造成能源損耗。

而此項技術的背後，則是源自E Ink Prism可變色電子紙的設計，透過電泳 (electrophoretic)原理，透過電壓正負極改變，讓車輛表面內大量帶有負極的白色微狀膠囊，與帶有正極的黑色微狀膠囊各別顯色。

從元太科技目前也已經推出不少彩色螢幕情況來看，未來也有可能將此項技術應用在車身上，藉此讓車輛顏色可以有更大改變彈性，甚至可以呈現不同圖像、個人化風格，或是客製化資訊等內容。

另外，由於E Ink電子紙採超低耗電設計，並且具備雙穩態特性，僅在更換顯示色彩時才會耗電，畫面維持顯示狀態下則不會產生耗電，因此將此項技術應用在車輛上，只有在改變顯示模式時才會損耗些微電力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES BMW

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