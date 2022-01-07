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三星確定1/11同步在台推出Galaxy S21 FE 將搭配Galaxy Watch 4促銷

聯合新聞網 / 楊又肇

日前正式在CES 2022期間揭曉的Galaxy S21 FE，三星今日 (1/6)確定將會在1月11日同步在台灣市場推出，建議售價則是新台幣21990元，分別提供石墨黑、幻影白、橄欖綠、薰衣紫4款顏色。

配合Galaxy S21 FE在台上是，三星也將推出「精彩速配1+1」活動，在今年2月28日前於指定通路購買Galaxy S21 FE，搭配購買Galaxy Watch 4智慧手錶，即可額外折抵新台幣2000元。而Galaxy S21 FE預計會在三星智慧館、三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館等通路，以及遠傳電信通路銷售。

至於Galaxy S21 FE在台推行版本，目前也確認採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，並且提供8GB記憶體與256GB儲存容量規格，支援雙卡雙代使用模式。

Galaxy S21 FE採用6.4吋、Full HD+解析度Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援120Hz畫面更新率，以及240Hz觸控反應率，另外也加入可自動降低藍光比例的護眼模式，本身則採用光學螢幕下指紋辨識功能，並且支援IP68等級防塵防水。

電池容量為4500mAh，支援25W有線快充與15W無線充電，本身也支援反向無線充電分享功能。而相機則採用1200萬畫素、f/1.8光圈廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈與123˚拍攝視角的超廣角鏡頭，另外則配置800萬畫素、f/2.4光圈、支援最高30倍變焦的長焦鏡頭，視訊鏡頭則採3200萬畫素、f/2.2光圈與81˚拍攝視角。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES

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