Google將開放更多跨裝置支援 未來透過Android手機解鎖車輛更方便

雖然日前宣佈不參與實體活動形式展出，但Google依然在此次CES 2022公布未來將使旗下Fast Pair與Chromecast技術應用到更多裝置，其中更計畫讓Android裝置與Windows作業系統之能有更好連接分享體驗，同時也將加強Android與車輛裝置之間連動效果。

相較蘋果在旗下iOS裝置與Mac之間能透過AirDrop、AirPlay等功能快速交換檔案，或是進行更進一步連動，雖然目前有不少第三方業者透過app形式縮減Android裝置與Windows之間連動隔閡，但仍有不少使用體驗上的差距。

因此，Google此次宣布將與宏碁、HP，以及Intel建立合作關係，預計將先前已經在Android裝置推行的Fast Pair功能帶到Windows裝置使用，讓使用者能快速地透過Fast Pair功能將Android手機與Windows筆電等裝置配對連接，以利後續使用訊息同步、透過Nearby Share功能快速分享檔案。

此項功能預計會在今年下半年開放部分品牌裝置使用，但預期之後也會支援更多Windows裝置。

另外，Google也計畫將Fast Pair功能帶到更多智慧電視及聯網裝置使用，例如未來幾週內將會開放部分Chromebook裝置自動識別鄰近具備Fast Pair功能的耳機，讓使用者快速透過點按操作即可完成耳機配對連接，甚至在新推出的Chromebook也會透過Fast Pair功能，藉由快速連接使用者的Android手機，即可快速匯入Google帳號等資訊。

目前Fast Pair功能將會在未來幾個月內陸續進駐Android TV及Google TV裝置，之後也會提供支援Matter聯網規範的裝置使用，意味將使更多同樣加入支援Matter連接規範的品牌裝置支援使用Fast Pair功能。

至於在Chromecast功能方面，未來Google也會進一步將此功能帶到更多品牌裝置，讓使用者能更方便將Android裝置上的內容透過Chromecast功能投放至電視、聯網裝置，或是擴音設備上播放。

而針對過去配戴藍牙耳機聆聽音樂時，一旦有電話撥入時就會自動中斷播放音樂，但在電話掛斷後必須手動重新播放音樂的情況，Google表示將會透過新功能改善此項體驗，亦即可比照蘋果裝置般自動恢復先前背中斷播放內容，藉此讓使用者能更方便使用藍牙功能。

其他功能方面，還包含將會改善Chromebook的電話連動功能，當有訊息透過WhatsApp等app傳給使用者的Chromebook時，即可直接在Chromebook訊息欄直接回覆，無需另外下載app，而若是傳送照片內容的話，亦可直接在訊息欄位內檢視，無需額外另開頁面觀看。

同時，透過搭載Wear OS 3的智慧手錶靠近個人使用的Android手機、Chromebook時，即可快速自動解鎖。

至於先前已經開放部分三星手機、Pixel手機與BMW特定款式車輛連動功能，今年下半年將會開放更多Android手機與品牌車款使用，更可透過內建超寬頻功能的手機開啟車門，甚至也直接透過手機聲控方式，讓支援連網的電動車啟動暖車、上鎖，或是確認當前電量，此項功能將會在未來幾個月內開放部分Volvo車款使用，之後也會開放支援更多車款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》